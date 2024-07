Nicole Kidman har blivit miniseriernas okrönta drottning

– och just nu borde du se henne i ”Expats”

TV-KRÖNIKA Från Bangkok 1989 till Hongkong 2024.

När Nicole Kidman gör miniserier, då tittar man.

Det krävs en viss ålder för att komma ihåg detta, men på sin tid var ”Bangkok Hilton” en riktig höjdare.

Miniserien om hur en ung kvinna först blev inlurad i och sedan flydde från ett brutalt thailändsk fängelse var oerhört spännande och exotisk, och en effektiv sedelärande historia. Om att inte lita på främlingar och att alltid kolla sin väska innan man checkar in den, eftersom någon kan försöka frakta knark i den.

Samma år, 1989, kom filmen ”Lugnt vatten”, och i och med dessa dubbla australiska succéer var Nicole Kidmans internationella genombrott ett faktum.

Hon gifte sig med Tom Cruise, blev snabbt en av Hollywoods stora, vann en Oscar, och tittade inte tillbaka mot tv-rutan på många år.

Men sedan hände ju som bekant något med tv-serierna. Deras status sköt i höjden, affischnamnen började flockas till dem, och streaming exploderade.

Och miniserien, som hade levt ett något förtvinande liv efter sin storhetstid på 80-talet, kom tillbaka med besked. (Dock under det nya, stretchigare namnet ”limiterad serie”, som i praktiken betyder ”en miniserie som kommer att få fler säsonger om den går bra”.)

Och nu är Kidman kanske den filmstjärna som mest helhjärtat har omfamnat just det formatet.

HBO:s oerhört publikvänliga ”Big litte lies”, som blev en sådan succé att den fick en andra säsong och kanske även kommer att komma tillbaka med en tredje, är fortfarande hennes allra smaskigaste serie.

Men hon var även väldigt bra i Jane Campions ”Top of the lake: china girl”. ”The undoing”, där hon spelade mot Hugh Grant, blev ännu en hit för HBO. Och hälsoindustri-satiren ”Nine perfect strangers”, som precis som ”Big little lies” skapades av David E Kelley efter en bok av Kidmans landsmaninna Liane Moriarty (och finns på Prime Video), var onekligen underhållande i all sin knasighet.

Framöver har Kidman diverse tv-projekt på gång. Som Netflix mordmysterium ”The perfect couple”, som regisseras av Susanne Bier, och ännu en Moriarty-adaptation i ”The last anniversary”.

Och just nu är hon aktuell med ”Expats”, på Prime Video.

Serien, som är skapad av Lulu Wang efter Janice YK Lees bok ”The expatriates”, utspelar sig i Hongkong, och följer tre kvinnor (Kidman, Sarayu Blue och Ji-young Yoo) som lever i staden som expats, alltså inflyttade utlänningar.

Alla är olyckliga, och deras liv och historier vävs samman av den ofattbara, paralyserande tragedin med ett försvunnet – borttappat, kidnappat eller mördat – barn.

Det är inte en kriminalhistoria, utan snarare en studie i sorg, skuld och kvinnlighet, alienation och klass, som klarar av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt och inte erbjuder sina tittare några enkla svar.

Det är inte heller en serie som nödvändigtvis är för alla.

Om ”Big litte lies” var en lättsmält buffé, är ”Expats” den lite svårare sexrättersmenyn för finsmakare.

Men det råder inga tvivel om att Kidman, 35 år efter ”Bangkok Hilton”, är de högklassiga miniseriernas okrönta drottning.

FJELLBORGS FAVORITER



check Cristóbal Balenciaga

Designers är på modet just nu. Serier om Frankrikes Christian Dior och Tysklands Karl Lagerfeld är på gång, men se först den här på Disney+, om Spaniens stolthet Cristóbal Balenciaga. Både elegant och intressant, med Alberto San Juan i titelrollen.



check Painkiller

”Äta sova dö”-regissören Gabriela Pichler har gjort en udda och väldigt rolig dramakomedi för SVT. Om den kärleksfulla men oerhört speciella relationen mellan en vilsen vuxen dotter (Dodona Imeri) och hennes utslitna mamma (Snežana Spasenoska).



check Griselda

”Modern family”-stjärnan Sofía Vergara gör en mäktig insats som den colombianska knarkdrottningen Griselda Blanco i ”Narcos”-skaparnas nya Netflix-serie, som utspelar sig i Miami. Förutsägbart men fascinerande, snyggt och underhållande.

