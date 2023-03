Mejla Karolina Fjellborg

Den bästa tv-serien du förmodligen inte tittar på

”Yellowjackets” ger sensationer man inte har känt sedan ”Lost”

TV-KRÖNIKA ”Yellowjackets” är tillbaka.

Och om inte det gör dig riktigt exalterad har du troligtvis en underbar upptäckt framför dig.

Om du bara ska se en serie just nu, se den här.

Så hade jag uttryckt mig om ”Yellowjackets”, som är tillbaka med en andra stark säsong den här helgen, om det inte vore för att början på slutet av HBO:s dynamit ”Succession” också stundar.

Så jag skriver så här i stället:

”Yellowjackets” är den bästa tv-serien du förmodligen inte tittar på. Eventuellt till och med har missat helt.

helskärm ”Yellowjackets” säsong två är här.

För medan Ashley Lyles och Bart Nickersons makabra, välspelade och nästan löjligt fängslande mysterium blev en succé för amerikanska Showtime runt årsskiftet 2021-2022, efter att gradvis ha vuxit från kritikerrosad halvdoldis till internetälskling med ett exploderande antal fan-teorier, och sedermera sju Emmynomineringar, har det fortfarande inte blivit den snackis det förtjänar att vara i Sverige.

Förmodligen delvis för att serien här hamnade hos Paramount+. En relativt liten streamingtjänst, som knappt hann landa innan den bytte namn.

Och eftersom det inte är självklart att så många fler hittar till serien nu, på ersättaren SkyShowtime – som lanserades i höstas och fortfarande letar efter formen – känner jag mig manad att marknadsföra den.

helskärm ”Yellowjackets”.



Det här är handlingen, i korta drag:

1996 kraschlandar ett gäng tonåriga fotbollstjejer från New Jersey i den kanadensiska vildmarken. Det tar 19 månader av svält, kyla, konflikter och tilltagande djuriskt och ritualistiskt vanvett triggat av de hårda omständigheterna (och eventuellt av något annat, mer infernaliskt som lurar i skogarna) innan räddningen kommer. Och medan vissa klarar sig, blir vissa mat.

Åt de andra.

25 år senare försöker de som överlevde gå vidare med sina liv så gott det går. Men det förflutna kommer ikapp dem, deras gemensamma hemligheter riskerar att avslöjas, en mystisk symbol från förr återkommer, och en allt mer invecklad och våldsam härva följer.



Att nämna ”Flugornas herre” och ”Alive” som troliga inspirationskällor är givet. Men framför allt är det här exakt den serie som alla letade efter, men ingen lyckades göra, i början av 2010-talet, när ”Lost” hade gått i graven och jakten på en värdig arvinge till mysterietronen var som mest febril.

Men ”Yellowjackets” är mer än ett flashback-baserat strandade-i-ödemarken-mysterium med pikant kannibalkrydda, som på vissa sätt redan är bättre än sin inflytelserika stilförebild, och förhoppningsvis kan undvika att gå i samma fällor.

”Yellowjackets” är också något helt eget. En rolig serie, på ett becksvart sätt. En berörande skildring av uppväxt, vänskap och trauma. Och kanske framför allt den bästa pre-internet-nostalgin du kan köpa för dina streamingpengar.

Med 90-talsstjärnor som Juliette Lewis, Christina Ricci och Melanie Lynskey, och ett svindlande perfekt soundtrack med plats för allt från The Smashing Pumpkins, Hole, Portishead och PJ Harvey till Salt-N-Pepa, The Cranberries, Ace of Base och Marky Mark and the Funky Bunch. Plus ouvertyren från ”Phantom of the opera”.

”Yellowjackets” är helt enkelt dunder.

FJELLBORGS FAVORITER



Swarm

check Dominique Fishback är otrolig i den här riktigt skeva serien av Donald Glover och Janine Nabers. Psykologisk slasherskräck möter kändiskultsatir, när en kvinna som är besatt av en Beyoncé-liknande stjärna ger sig ut på en bisarr mordturné. Prime Video.



Agent Elvis

check Våldsamt, vulgärt och färgstarkt animerat för vuxna, på Netflix. Matthew McConaughey gör rösten till Elvis Presley, som här extraknäcker som hemlig agent mellan Las Vegas-konserterna, med en tygellös schimpans som sidekick. Småfånigt men underhållande.



Wreck

check En snurrig men energisk och kul brittisk skräckkomedi på SVT Play, om hur en mördare i ankdräkt och gul regnrock går bärsärkagång på ett kryssningsfartyg. I centrum står en ung kille som har tagit jobb under falskt namn för att utreda sin systers död.

