Jan Guillous boksuccé blir tv-serie – Skarsgård tillbaka i skurkroll

Publicerad: I dag 10.24 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Thea Sofie Loch Næss och Isac Calmroth i "Ondskan"-serien. Pressbild.

Jan Guillous roman ”Ondskan” ligger till grund för en ny tv-serie i sex delar på C More och TV4.

Huvudrollen Erik, som dras in i våld och pennalism på en internatskola på 1950-talet, spelas av Isac Calmroth, som tidigare synts i serien ”Håll andan!”.

Köksan Marja, som han inleder ett förhållande med spelas av Thea Sofie Loch Naess (”Hjerteslag”, ”The last kingdom”).

Gustaf Skarsgård, som var med i Mikael Håfströms filmatisering 2003, har fått en skurkroll även den här gången, men som Eriks pappa.

”Vi är övertygade om att skildringen om våldets och förtryckets härjningar är relevant idag, men vill också undersöka möjligheterna att välja andra metoder än våld för att bekämpa våld”, säger Tobias Åström, producent på SF Studios, i ett pressmeddelande.

”Ondskan” spelas in i Litauen och får premiär på C More under nästa år.

helskärm Gustaf Skarsgård i filmen ”Ondskan”.

