Porr och principer i vårens charmigaste snusk

”Minx” är en både vågad och varm komediserie

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

TV-KRÖNIKA En feminist, en porrpublicist – och en kavalkad av droppade kalsonger.

”Minx” rider på den nya nakenvågen, och är vårens charmigaste komediserie.

Har ni sett den där serien om den frånskilde mannen, som använder sin nyvunna frihet till att blomma ut sexuellt? Som börjar kika på internetporr och spontan-onanerar i köket?

Den om fyra medelålders manliga vänner som diskuterar sina sexliv på spritluncher?

Den om den uttråkade villaförortspappan som skriver en het dagbok om den hämningslösa sexmaskin han brukade ha sensationella samlag med innan han gifte sig och fick barn med en tråkmåns?



Jag gissar nej, eftersom inget av ovanstående riktigt skulle… lira.

Tonårsserier som Netflix ”Sex education” lyckas visserligen göra glad-tv även av killars sexuella eskapader, men det kan nog vara rätt svårt i dag att pitcha något med fokus på en tutande och körande heterosexuell manlig libido.

Det finns så många fällor att trampa i.

(Vårens stora HBO-serie, basketnostalgin ”Winning time”, har förstås sin beskärda del av tuttar och lösa förbindelser. Men den börjar å andra sidan med en förebådande scen där Magic Johnson får sitt hiv-besked.)

Kvinnors sexualitet har däremot, sedan serier som ”Sex and the city” och senare ”Girls” satte nya standarder, länge varit ett så tacksamt ämne att avhandla att man i princip har kunnat spela dildobingo framför tv:n.

Den här våren har det bland annat handlat om medelålderns sex, eller brist på sex, i ”And just like that” och svenska ”Lust”. Netflix har precis gett oss den upplysande dokumentärserien ”The principles of pleasure”, om ”den kvinnliga njutningens komplexa värld”, och fyller hela tiden på sin arsenal av mjukporriga kvinnliga fantasier på olika språk.

Vi har också sett den nakna penistrenden fullkomligt explodera, och åtminstone två serier om manlig striptease är på gång: en uppföljare till den brittiska 90-talskomedin ”Allt eller inget”, och en skildring av den dödliga dramatiken bakom Chippendales-kulisserna.

Att påstå att subjekten och objekten har bytt plats är nog att ta i, men pendeln är helt klart i gungning. Och medan den ”manliga blicken” mer eller mindre har blivit synonym med mossighet, är den kvinnliga tvärtom i ropet.

helskärm Doug Renetti (Jake Johnson) och Joyce Prigger (Ophelia Lovibond).



Och den serie som just nu utnyttjar detta på bästa och roligaste sätt är Ellen Rapoports ”Minx” på HBO Max. En feelgood-serie som utspelar sig på 70-talet, i ett soligt Los Angeles, och handlar om den unga, välutbildade men också ganska aningslösa feministen Joyce Prigger (Ophelia Lovibond).

Hon vill skaka liv i kvinnors medvetanden med den radikala tidningen ”The matriarchy awakens” (och artiklar som ”De patriarkala innebörderna av amning” och ”Glädjen med hår i armhålorna”). Men tvingas sänka den intellektuella ambitionsnivån när hon slår sig i slang med den sjaviga porrpublicisten Doug Renetti (Jake Johnson) och i stället ger ut Minx.

Den första snuskpublikationen för kvinnor som, enligt Joyce, rör sig i ”den spännande korsningen mellan feminism och erotik”, men snarare, som Doug lite ärligare uttrycker det, är ”en tidning full av kukar och damåsikter”.

”Minx” är en arbetsplatskomedi med ett stort hjärta, en central duo som för tankarna till Shelley Longs och Ted Dansons uptown/downtown-dynamik i ”Skål” – och ett oerhört avslappnat förhållande till nakna män. (Vars like tidigare endast har skådats i ”Euphoria”.)

Det är munter retroporr, feminism, sexuell emancipation och politiskt inkorrekta 70-talsattityder i en mycket lyckad, helt pekpinnefri förening, och det är vårens tveklöst charmigaste, och roligaste, snusk.

FJELLBORGS FAVORITER



check Systerskap

Ett starkt isländskt kriminaldrama som har premiär på Viaplay den 3 april. Tre kvinnor, en präst, en kock och en sköterska, har levt med en mörk hemlighet sedan tonåren. Nu hittas benresterna efter en flicka som försvann på 90-talet, och snaran dras åt.



check Vem mördade skolan?

Ett hett tips till veckan är den här satiriska true crime-serien. Jesper Rönndahl ska ta reda på vem och vad det egentligen var som tog kål på den en gång i tiden så välmående men nu förtvinade svenska skolan. En snårig kriminalgåta. Premiär i SVT den 5 april.



check Slow horses

Apple TV+ fortsätter sin kvalitetsoffensiv med en svart humoristisk spionthriller efter Mick Herrons bok. Om ett gäng förkastade agenter som förpassats till MI5:s elefantkyrkogård Slough House, där den världströtte Jackson Lamb (Gary Oldman) chefar.

Publisert: Publicerad: 30 mars 2022 kl. 19.48