Nya äventyr med Olof, klyschfest i Paris och skotsk surrogatthriller

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 22 oktober 2020 kl. 09.43

Foto: Disney/Netflix/C More. ”Once upon a snowman”, ”Emily in Paris” och ”The nest”.

VECKANS STREAMINGTIPS Allas favoritsnögubbe har fått en ursprungshistoria på Disney+. Netflix polariserande ”Emily in Paris” är verkligen både härlig och förfärlig. Och ett desperat par med barnlängtan tappar omdömet helt i BBC-thrillen ”The nest”.

Once upon a snowman



Olof från ”Frost” är svår att värja sig mot – och nu har favoriten, lagom till den första snön på flera håll i landet, fått en egen ursprungshistoria, i ”Once upon a snowman”. En förtjusande kortfilm som utspelar sig lite vid sidan av handlingen i den första filmen, och följer den nyligen framtrollade snögubbens första stapplande steg och jakt på identitet i de snötäckta bergen runt Arendal. Hur fick han sin näsa? Och hur kom han fram till att han heter Olof och gillar varma kramar? Barnen kommer att älska den här lilla tecknade pärlan, och förmodligen även du.

Disney+. Premiär i morgon

Emily in Paris



I kategorin serier jag inte brydde mig om att kolla in förrän jag blev tvungen... Och jag nu gillar mer än jag vill erkänna... Visst är ”Sex and the city”-skaparen Darren Stars romantiska dramakomedi ”Emily in Paris” – om en ung amerikanska (Lily Collins) som flyttar till Paris för att jobba på en pr-byrå, och tvingas hantera fransmännens obotliga franskhet – skamlöst eskapistisk och hyfsat korkad. Men det tar inte direkt emot att trycka i sig den hemmahösten 2020. Dess kritiserade klichéer är trots allt rätt underhållande – och framför allt är Philippine Leroy-Beaulieu underbar som stilsäker och oimponerad chef.

Netflix

The nest



Svårförutsägbar och inte alls så tokig BBC-thriller på C More, om ett desperat par som trasslar in sig allt mer i en fälla de egentligen har byggt själva. ”The nest” utspelar sig i skotska Glasgow och handlar om välbärgade Dan och Emily Docherty (Martin Compston och Sophie Rundle), som efter att i åratal ha försökt få barn tackar ja när en 18-åring från mindre privilegierade förhållanden (Mirren Mack) erbjuder sig att bli surrogatmamma. Men är det etiskt försvarbart? Kan de lita på henne? Och vem utnyttjar egentligen vem? Snårigt och spännande med lite drömboendeporr på toppen.

C More. Nya avsnitt på måndagar

