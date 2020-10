Ny ”Star wars”-serie börjar spelas in i vår

Av: TT

Publicerad: 11 oktober 2020 kl. 16.59

Uppdaterad: 12 oktober 2020 kl. 17.18

Foto: LUCASFILM LTD Ewan McGregor i ”Star wars: episode II - Klonerna anfaller”.

I en inte allt för avlägsen framtid, i en galax som är vår egen, kommer Ewan McGregor att iklä sig rollen som jedimästaren Obi-Wan Kenobi igen. Det sker i än så länge obetitlad tv-serie som utspelar sig i ”Star wars”-universumet, skriver Variety.

Det bekräftade den skotske skådespelaren under sin medverkan i BBC-programmet ”The Graham Norton show”.

– Det är berättelsen om Obi-Wan Kenobi, antar jag. Den handlar inte bara om mig men till största del står jag i centrum, vilket är bra. Vi börjar spela in i mars nästa år, sade McGregor.

Foto: LUCASFILM Hayden Christensen, Ewan McGregor och Samuel L Jackson.

Ewan McGregor axlade Kenobis mantel efter sin föregångare Alec Guiness i de tre "Star wars"-filmerna "The phantom menace", "Attack of the clones" och "Revenge of the sith".

Han passade på att hylla sin skådespelarkollega, som gick bort år 2000, i tv-programmet.

– Det roliga med att spela rollen när jag var yngre var att försöka föreställa mig hur Alec Guiness skulle ha agerat om han varit i min ålder. Det fick mig att titta på några av hans äldre filmer som jag aldrig tidigare sett. Det var fantastiska filmer och det var så roligt att studera hans skådespeleri i närbild.

Det är inte klart när den nya serien får premiär på streamingtjänsten Disney +.

Foto: Lucasfilm/Twentieth Century Fox/AP/TT Ewan McGregor (till vänster) som Obi-Wan Kenobi tillsammans med Hayden Christensen i rollen som Anakin Skywalker i "Revenge of the sith" från 2005. Arkivbild.

