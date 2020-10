Åtta heta streamingtips för halloween

Foto: Disney/Netflix. ”Hocus pocus”, ”La révolution” och ”To the lake”.

STREAMINGTIPS Vad ska du streama till halloween?

Rysk virusfasa, makabra 1800-talsmord, rasistisk terror, trendande 90-talshäxor, enastående roliga vampyrer och charmigt barnslig skräckhumor rekommenderas.



Foto: Netflix. ”To the lake”.

To the lake



Om tajmingen för den internationella lanseringen av den här ryska serien (som visades i hemlandet förra året) är perfekt eller katastrofalt dålig kan man ju diskutera. Men riktigt obehaglig och riktigt bra är den i alla fall. Om hur ett virus – som gör att den smittade får vita irisar, börjar hosta blod och sedan dör inom några dagar – börjar spridas i Moskva. Det civiliserade samhället kapsejsar och hela helvetet bryter lös, och vi får följa en stökig konstellation, bestående av två spräckliga familjer, på flykt. Vissa scener är direkt fantastiska för oss som gillar otäckt.

Netflix

Foto: Netflix. ”The haunting of bly Manor”.

The haunting of Bly Manor



”The haunting of Hill House”, som kom 2018, var mycket bättre. (Så börja med att se den om du inte redan har gjort det.) Men även nya ”The haunting of Bly Manor” – Mike Flanagans fristående uppföljare till sitt eget skräckmästerverk – är en sevärd spökhistoria, med starkt skådespel och åtminstone lite av samma gotiska estetik och kusliga vemod som ”Hill House”. Flera olika berättelser om trauman och fördömd kärlek berättas parallellt, med avstamp i 80-talets England, där en ung amerikansk kvinna tar jobb som barnflicka åt ett föräldralöst syskonpar som bor i ett ståtligt gods på landsbygden.

Netflix

Foto: Disney. ”Hocus pocus”.

Hocus pocus



Walt Disney Pictures skräckkomedi från 1993, med Bette Midler, Kathy Najimy och Sarah Jessica Parker som häxsystrarna Sanderson, sågades vid premiären, men blev senare kult – och har denna höst seglat upp som en otippad snackis. För ett par veckor sedan gick den återigen upp på amerikanska biografer, och gick som tåget, och lagom till halloween ska stjärnorna återförenas för en virtuell insamlingsgala. Dessutom planerar Disney+ en uppföljare.

Disney+

Foto: Netflix. ”La révolution”.

La révolution



En färsk, både visuellt tjusig och för årstiden lämpligt makaber fransk kostymserie från Netflix, som tar sig stora historiska friheter och ger en ny bild av vad det egentligen var som ledde fram till den franska revolutionen. Året är 1787 och läkaren Joseph-Ignace Guillotin upptäcker ett mystiskt virus som sprids bland aristokratin, med mycket blodiga följder. Värt att se – även om det inte är lika sofistikerat, otäckt och vackert som sydkoreanska ”Kingdom”; en annan Netflix-serie som tar sig an klassfrågor genom att blanda historia och politik med virusbaserad skräck.

Netflix

Foto: HBO Nordic. ”Lovecraft country”.

Lovecraft country



En lite rörig men hyberambitiös, innovativ och häftig, vilt genreblandande skräckserie från HBO, vars första säsong precis har gått i mål. Skådeplatsen är 50-talets USA, och Misha Green väver samman två olika sorters fasor; landets verkliga rasistiska historia och övernaturlig skräck inspirerad av (bland annat) HP Lovecrafts böcker. Med bland andra Jonathan Majors, Michael Kenneth Williams och Jurnee Smollett – som är fantastiskt bra.

HBO Nordic

Foto: Netflix. ”Hubie halloween”.

Hubie halloween



Adam Sandler återvänder till sina gamla tricks i den här otroligt barnsliga halloweenkomedin, som är så fånig att den blir gullig. Han spelar Hubie Dubois; en lättskrämd, lågintelligent medelålders man som fortfarande bor hemma hos sin mamma (90-åriga June Squibb, iförd den ena snuskiga t-shirten efter den andra). Han är både staden Salems driftkucku och självutnämnde ordningsvakt – och får det nu hett om öronen en kaotisk halloweennatt. Juvenil humor blandas med en osannolik kärlekshistoria, medan Sandler skrämselvrålar sig fram mellan halloweendekorationerna. Dumt – men charmigt.

Netflix

Foto: FX. ”What we do in the shadows”.

What we do in the shadows



Fantastiskt rolig skräckkomedi i fejkdokumentär stil, som Emmynominerades mångfaldigt för sin andra säsong, som kom i våras. Nyzeeländaren Jemaine Clement har skapat den, efter sin och Taika Waititis film med samma namn. Om tre hundratals år gamla vampyrer och en mänsklig vän/slav, som delar lägenhet i Staten Island, New York, och en dödligt tråkig ”energivampyr”, som dränerar folk på energi genom att irritera och trötta ut dem med ointressanta samtal. Drifter med diverse vampyrklichéer blandas med hushållssysslor, tjafs och vardagstristess i krocken mellan uråldriga varelser och ett modernt samhälle.

HBO Nordic

Foto: TNT. ”The alienist: Angel of darkness”.

The alienist



En kuslig och elegant kostymkriminalare som utspelar sig i New York under 1800-talets sista år. Den första säsongen, baserad på Caleb Carrs ”The alienist”, kom 2018, och nu har den andra, baserad på uppföljarboken ”The angel of darkness”, precis lagts ut på Netflix. Daniel Brühl spelar rollen som psykiatrikern, eller ”alienisten” med den tidens term, Laszlo Kreizler, och de andra stora rollerna spelas av Luke Evans och en suverän Dakota Fanning. En visuellt läcker och atmosfärrik seriemördarjakt som inte bara har känsla för det morbida, utan även intresserar sig för sociala orättvisor, korruption och journalistik, såväl som för gärningsmannaprofileringens, den moderna psykiatrins och feminismens rötter.

Netflix

