Fiffigt familjemysterium, Netflix-pärla och nyzeeländsk kriminalare

Publicerad: I dag 08.00 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm ”The mysterious Benedict society”, ”Feel good” och ”The gulf”. Visa mer Foto: Disney+/Netflix/TV4.

VECKANS STREAMINGTIPS Disneys mysterieäventyr ”The mysterious Benedict society” andas Lemony Snicket och Wes Anderson. Dramakomedin ”Feel good” är en fin och rolig liten doldis på Netflix. Och nyzeeländska ”The gulf” fungerar som sommardeckare – trots diverse kriminalklichéer.

The mysterious Benedict society



Här har vi en nyhet på Disney+ som är familjevänlig i ordets rätta bemärkelse. Det vill säga kul även för vuxna. Mysterieäventyret ”The mysterious Benedict society” är baserat på bokserien av Trenton Lee Stewart, och tonen, typerna och estetiken påminner om såväl Netflix Lemony Snicket-serie ”Syskonen Baudelaires olycksaliga liv” som Wes Andersons filmer. Om fyra ovanligt begåvade föräldralösa barn, som rekryteras av den excentriske herr Benedict (Tony Hale) och skickas till en underlig internatskola för att stoppa det onda geni som har orsakat en eskalerande panik i samhället, tagit människors psyken i belägring, och planerar världsdominans.

Disney+. Premiär den 25 juni

Feel good



Den här halv-självbiografiska romantiska dramakomedin, av och med Mae Martin, är kanske inte som gjord för att hamna på Netflix topplistor. Men strömningsjätten gav ändå serien – som handlar om den kanadensiska komikern Mae, som bland annat har ett kokainproblem i bagaget, och hennes brittiska och mer medelklasstypiska kärlek George (Charlotte Ritchie) – en andra, avslutande säsong. Och den är bland det finaste, roligaste och mest genuina du kan se just nu. Ömtåliga teman hanteras med humor och perfekt fingertoppskänsla, och birollsgalleriet är ljuvligt, med Lisa Kudrow som det allra största utropstecknet som Maes syrliga mamma.

Netflix

The gulf



Det gjordes visserligen en betydligt bättre variant av den här nyzeeländska serien redan 2013, när Jane Campion gav oss ”Top of the lake”. Men småstadskriminalgåtor i natursköna miljöer, där poliser med personliga problem försöker få något vettigt ur en muttrande, misstänkt långhårig lokalbefolkning, är trots allt ett säkert kort, och glåmiga ”The gulf” duger bra som just en sådan, även om den knappast kommer med något nytt. Kate Elliott gör huvudrollen som polisen Jess Savage, som försöker hantera både minnesförlust och sorgen efter sin nyligen omkomna make, samtidigt som en pojke vars förmodade död hon själv var med och konstaterade för fem år sedan plötsligt dyker upp efter att ha flytt från en kidnappare. Även en andra säsong finns.

TV4 Play

