Succéserien ”The White Lotus” tillbaka – med ”mer sex och relationer”

Så blir säsong 2

Av: TT

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Hailey Lu Richardson gör Jennifer Coolidge sällskap i säsong två av "The White Lotus". Hon spelar den bortskämda arvtagerskan Tanyas assistent. Pressbild.

”The White Lotus” var en av förra årets mest uppskattade och hyllade tv-serier – med tio Emmy-statyetter som bevis.

Snart är det premiärdags för ”The White Lotus 2” som utspelas på Sicilien i stället för Hawaii, med i princip helt ny skådespelarbesättning.

Förra säsongen roades och utmanades tittarna av de bortskämda gästerna och den hunsade personalen på den hawaiianska lyxresorten The White Lotus. Nu har miljön förflyttats till Italien och ett nytt skådespelarteam.

Undantaget är Jennifer Coolidge som spelar den omåttligt rika arvtagerskan Tanya McQuoid. Seriens skapare Mike White berättar för TT att hon var grundorsaken till att ”The White Lotus” över huvud taget blev av.

– Vi har varit vänner så oerhört länge. Jag ville göra någonting som kunde visa vilken oerhört bra skådespelare hon är, säger han.

I säsong två, som har premiär på HBO Max 31/10, visar det sig att The White Lotus är en världsomspännande hotellkedja, som har en liknande resort i Taormina på Sicilien. Det är lyxhotellet The Four Seasons (där rummen under högsäsong går från 8 000 kronor per natt och uppåt) som har agerat inspelningsplats. När TT besöker inspelningsplatsen är det april och hotellet har ännu inte öppnat för ordinarie gäster.

Vill inte stänga ned

helskärm Jennifer Coolidge som den kärlekstörstande Tanya, under inspelningen i Taormina på Sicilien. Pressbild.

Hotellet, som ligger i centrala staden med utsikt över Medelhavet, har under inspelningen helt tagits över av filmteamet. Varje dag testas alla i teamet för eventuell covid – man vill inte tvingas stänga ner en mycket dyr inspelning.

Mannen bakom ”The White Lotus” heter alltså Mike White. Han är en 52-årig manusförfattare, skådespelare och regissör, som tidigare har arbetat med bland annat ”Dawson's Creek” och ”Nollor och nördar”. ”The White Lotus” var hans idé, han har skrivit allt och dessutom regisserat de båda säsongerna. White är hemlighetsfull kring vad som kommer att hända i de nya avsnitten men under en kortare paus i inspelningen säger han:

– Förra säsongen handlade mycket om klasskamp. Vi ville inte upprepa det, nu handlar det mer om sex och om relationer. Jag vill att den här säsongen ska stå på egna ben.

Mike White ville dock ha någonting som knöt ihop de båda säsongerna – det blev Jennifer Coolidge, vars rollfigur Tanya nu besöker en ny resort.

– Jennifer var en stor orsak till att jag gjorde den förra säsongen. Vi har känt varandra länge, jag älskar henne, hon är så rolig och cool. Och jag kände att hon var den bästa tråden när det gällde att binda samman allt.

helskärm Mike White instruerar F Murray Abraham och Michael Imperioli på det italienska lyxhotellet. Pressbild.

”Smartare än jag”

Jennifer Coolidge återgäldar berömmet. ”Mike är mycket smartare än jag”, konstaterar hon under inspelningspausen.

– Det är intressant att bli observerad av en riktigt smart människa, som inte är attraherad av dig sexuellt och som ser allt. Han har iakttagit mig i en mängd olika situationer, han har sett hur fånig jag kan vara. Och han har rätt, vilket gör det extra smärtsamt. Vi uppför oss alla på udda sätt för att överleva, och det är smärtsamt att se sig själv i spegeln. Men han förlåter rollfigurens alla fel, så jag kan förlåta honom.

Hon menar att Mike White har hämtat en del av Tanyas mindre smickrande egenskaper från henne.

– Han ser mina dåliga sidor. Jag är en mycket mindre effektiv människa än vad han är. Och han kommer ihåg. Han har ett minne som en elefant. Vi har rest mycket tillsammans och om jag gjorde något dumt för fem år sedan så kommer han ihåg det.

I säsong ett handlade det mycket om Tanyas problem med att slänga sin mammas aska i havet. Då stod sorg och förlust i centrum.

– Nu är Tanya redo för någonting nytt. Hon har väldigt höga förhoppningar när det gäller kärlek. Det känns som om Mike har gjort anteckningar om de förväntningar jag själv har på livet. Samtidigt finns det självfallet oerhört många sätt för att henne att se till att allt går åt helvete.

helskärm Sabrina Impacciatore spelar hotellchefen för "The White Lotus"-hotellet på Sicilien. Pressbild.

Bajsade i resväska

Mike White är som sagt mycket hemlighetsfull om handlingen, men säger att det definitivt kommer scener som lär få tv-publiken att haja till. I förra säsongens sista avsnitt bajsade en av huvudpersonerna i en resväska – men riktigt så grafiskt blir det kanske inte den här gången.

– Jag vill inte att scener där folk tömmer tarmen ska vara vårt varumärke, säger han och skrattar.

Han ser sin serie som en blandning av drama och situationskomedi.

– En av mina förebilder är Pedro Almodóvar. En annan är Billy Wilder. De två har haft ett stort inflytande på mig.

Har White börjat fundera på en tredje säsong nu när tvåan snart har premiär? Nja, hävdar han.

– Det här är ju ett väldigt elastiskt koncept. Om det ska bli en ny säsong måste det finnas en verkligt bra tematisk anledning att göra den. Det är det jag måste börja fundera över nu.

helskärm Mike White och Jennifer Coolidge är gamla vänner. Utan Jennifer hade det förmodligen inte blivit någon "The White Lotus", konstaterar manusförfattaren och regissören. Arkivbild.