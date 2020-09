Så blir säsong två av tv-serien ”Jägarna”

Rolf Lassgård spelar mot Lena Endre och Simon J Berger

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 07 september 2020 kl. 13.49

Uppdaterad: 07 september 2020 kl. 14.53

Foto: Marcel Köppe. Rolf Lassgård som Erik Bäckström, Lena Endre som åklagare Thompson och Simon J Berger som Joar Särn i ”Jägarna”.

Nyfiken på den nya säsongen av ”Jägarna”?

Nu finns lite detaljer kring rollista och handling.



Att en andra säsong av ”Jägarna” – tv-serien som kom 2018 och byggde vidare på världen från Kjell Sundvalls filmer – är på gång, vet vi sedan i vintras. Men nu har C More och TV4 släppt lite mer information.

Rolf Lassgård är naturligtvis tillbaka i huvudrollen som Erik Bäckström, och den här gången får han sällskap av Simon J Berger och Lena Endre. Berger spelar en man som dömts för mord för länge sedan, och Endre spelar åklagare.

De nya avsnitten har precis börjat spelas in i Älvsbyn i Norrbotten, och så här beskrivs handlingen:

I den andra säsongen av ”Jägarna” så har Erik (Rolf Lassgård) funnit sig tillrätta i tillvaron när ett gammalt fall gör sig påmint. Joar Särn (Simon J Berger) som dömdes för mord 15 år tidigare, hävdar sin oskuld och Erik måste ifrågasätta sitt agerande, kanske har han begått ett ödesdigert misstag. Erik hamnar mitt i en hård konflikt mellan de som är övertygade om att Särn är en kallblodig mördare och de som tar honom i försvar. Gamla sår rivs upp i den lilla orten i Norrbotten och Erik har inget annat val än att återvända till fallet och söka sanningen på nytt – även om det leder till en mördare som står honom närmare än han tror.

Regissörer (Jens Jonsson och Johan Lundin) och manusförfattare (Björn Carlström och Stefan Thunberg) är samma som sist, och den nya säsongen väntas ha premiär på C More och TV4 någon gång nästa år.

