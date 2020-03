Koreanska kostymzombier, svenskt skärgårdsmys och evigt olycklig syskontrio

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 18 mars 2020 kl. 16.20

Foto: Netflix/C More, TV4/Viaplay. ”Kingdom”, ”Sjölyckan” och ”Tjockare än vatten”.

VECKANS STREAMINGTIPS Just när du behöver dem som mest, kommer tre seriefavoriter tillbaka med nya säsonger. Allra bäst är den sydkoreanska Netflix-serien ”Kingdom”.

Kingdom



Pallar du i dagsläget att se en serie där en farsot sprider sig snabbt bland människor, med katastrofala resultat? Om så: SLÄNG dig över säsong två av Netflix ”Kingdom”. Den sydkoreanska kostymserien – som utspelar sig i Korea under Joseondynastin och blandar zombieskräck med historiskt drama, politiska intriger och sociala kommentarer kring korruption och klass – är nämligen det allra häftigaste du kan se just nu. Den är smart, den är snygg, den är spännande och den är gloriöst våldsam. Två säsonger à sex avsnitt finns än så länge – och du måste naturligtvis se allt på originalspråk! Netflix dubbning av serier för vuxna människor är en styggelse.

Netflix

Sjölyckan



För den som vill ha något lite mer trivsamt, mjukt och fluffigt finns FLX-producerade ”Sjölyckan”, som är tillbaka med en andra säsong på C More (i TV4 sänds de nya avsnitten med start den 3 april). Manus är skrivet av bland andra Moa Herngren, och ny på rollistan är Anastasios Soulis, som spelar den provocerande perfekta och välartade sonen till Marianne Mörcks rollfigur Söderberg. Oförarglig men proffsig igenkänningshumor om prövade familjerelationer och klassiska semesterkonflikter, i somriga skärgårdsmiljöer. Med stabila insatser av Henrik Schyffert och Malin Cederbladh som vuxna syskon som ömsom kivas och ömsom stöttar.

C More. Säsongspremiär i dag

Tjockare än vatten



Det mörka familjedramat ”Tjockare än vatten”, vars första två säsonger visades i SVT 2014 respektive 2016, har fått ett nytt hem hos Viaplay, och är tillbaka med en tredje säsong. De tre trasiga syskonen Waldemar (Björn Bengtsson, Joel Spira och Aliette Opheim) återförenas på Åland, tre år efter att familjens pensionat brann ner, för att försöka ordna upp saker och ting – men inte helt oväntat går det mesta omgående åt helvete. Kvaliteten ligger på samma nivå som sist ( +++ ), och Filip Berg – som känns som Sveriges just nu hårdast arbetande skådis med roller även i Viaplays ”Rig 45” och C Mores ”Bäckström” – gör en ny roll som hemvändande bror till Tobias Zilliacus Mikael Rosén.

Viaplay. Säsongspremiär i dag

