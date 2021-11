Mejla Karolina Fjellborg

”Idol” går inte ens på tomgång längre – motorn har skurit

Så tråkigt att studiopubliken borde ha lämnat byggnaden

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

TV-KRÖNIKA Kishti Tomita tyckte sig höra Elvis Presley när Fredrik Lundman sjöng ”The winner takes it all”.

Men med tanke på hur sövande ”Idols” Abba-kväll var borde snarare studiopubliken ha gjort en Elvis. Och lämnat byggnaden.

If it ain’t broke, don’t fix it. Sa Anders Bagge. Och tog orden ur min mun.

Han må, visserligen, ha pratat om Daut Ajvazs vimmelkantiga version av Abbas ”Dancing queen”, medan jag snarare tänkte på ”Idol” det svåra året 2021.

Men poängen är densamma: Krångla inte till det med förändringar som innebär försämringar.

Och nya ”Idol” är typ vad som händer när man går till frissan och önskar lite volym i håret – och kommer ut som en kopia av Nick Noltes mugshot.

Det enda som nu är spännande på riktigt, är att se när TV4 pudlar och gör om

Och jo, jag vet. Mycket är redan skrivet om hur stendöd den här säsongen av ”Idol” är, på grund av de nya röstningsregler som i praktiken innebär att vi (och deltagarna) fick förra veckans resultat den här veckan – och kommer att få den här veckans resultat nästa vecka. Eftersom TV4 vill hinna håva in mer röstningspengar i kollektbössan, och tyvärr inte bryr sig om att en och en annan tittare dör av tristess på kuppen.

helskärm Amena Alsameai fick lämna ”Idol”.

Men det är svårt att se bortom det kolossalt enfaldiga med en sångtävling som så ogenerat basunerar ut att det inte handlar om hur bra de tävlande presterade under sitt senaste framträdande – utan om hur mycket de orkade jönsa runt i sociala medier under veckan som följde. Och där det enda som nu är spännande på riktigt, är att se när TV4 pudlar och gör om.

Blir det redan nästa säsong?

Man får i alla fall känslan av att folk håller på att tappa intresset till och med i TV4-huset när man några timmar före sändning får ett pressmeddelande där det påstås att ”Ikväll ska tio idoler bli sju och det är sex veckor kvar till Idolfinalen i Avicii Arena Globen den 10 december!”.

Mitt i det här haveriet sitter juryn och försöker hålla ångan uppe

Trots att man själv är ganska säker på att det snarare är nio idoler som ska bli åtta, och helt säker på att det är fem veckor kvar till den 10 december.

Och mitt i det här haveriet sitter juryn och försöker hålla ångan uppe. De är varken bättre eller sämre än vad de någonsin har varit, men mest påtagligt är kanske att Katia Mosally, som TV4 presenterade med en ganska stor trumma som en internationell talang-storjägare direkt från hetluften i Los Angeles, inte har gjort något större väsen av sig.

Hon känns visserligen både kompetent och korrekt, men i år, mer än någonsin, hade juryn behövt lite tryck.

Publisert: Publicerad: 06 november 2021 kl. 00.36