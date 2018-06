Jim Carrey + FÖLJ

Kolla in: Trailer och premiärdatum för Jim Carreys tv-serie ”Kidding”

Foto: Showtime. Jim Carrey tillsammans med Catherine Keener i ”Kidding”.

TV 13 juni 2018 11:24

I "Kidding" gör Jim Carrey sin första stora tv-roll på över 20 år.

Nu finns en första trailer – och ett svenskt premiärdatum.

I sketchserien "In living color" figurerade Jim Carrey flitigt i början av 90-talet, innan han fick sitt stora genombrott. Sedan dess har han gjort inhopp i serier som "30 Rock", "Saturday night live" och "The office", och producerat Showtimes dramakomedi "I'm dying up here", som är delvis inspirerad av hans egna erfarenheter från Los Angeles ståuppscen.

Men det är först nu, i "Kidding", som han frontar sin egen tv-serie.

"Kidding" är en dramakomedi som är skapad av Dave Holstein och regisserad och producerad av bland andra Michel Gondry – som regisserade Carrey i "Eternal sunshine of the spotless mind".

I centrum står Carreys Jeff – en barn-tv-stjärna även känd som Mr. Pickles, som genomgår en livskris.

Så här beskrivs serien:

”Jeff, alias Mr. Pickles, är barntelevisionens största stjärna och ett under av vänlighet och visdom för alla påverkbara barn och deras föräldrar som har vuxit upp med honom – och också är grunden för ett varumärke värt miljontals dollar. Men när denna älskade personlighets egen familj – fru, två söner, syster och pappa – sakta börjar implodera, lyckas Jeff inte hitta någon saga eller docka som kan guida honom ur krisen, som avancerar snabbare än vad han klarar av. Resultatet: en vänlig man i en grym värld står inför en långsamt förlorande av förståndet som är lika roligt som det är hjärtslitande.”

Övriga roller i serien, som kommer från Showtime men kommer att sändas på HBO Nordic i Sverige, görs av Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer och Justin Kirk, och så här ser trailern ut:

"Kidding" har premiär på HBO Nordic den 10 september.

