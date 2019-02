Oscarsgalan + FÖLJ

Oscarsgala, femplusfinal och norsk thrillerfiness

Foto: ABC/FX/ITV.

avKarolina Fjellborg

TV 22 februari 2019 18:45

VECKANS STREAMINGTIPS Oscarsgalan 2019, ”The Americans” och ”Kielergatan”.

Foto: BJÖRN LINDAHL.

Oscarsgalan



Ladda kaffebryggaren för nu är årets viktigaste tv-nattvak på gång. Aftonbladet direktsänder (den värdlösa!) Oscarsgalan 2019 natten mot måndag, med Frida Söderlund som programledare och undertecknad som sidekick. Årets svenskhopp är Ludwig Göransson, som är nominerad för musiken till "Black Panther", och Göran Lundström som, tillsammans med Pamela Goldammer, kan vinna för sminket i "Gräns". Och vi kan också hoppas på att Glenn Close, som efter sex tidigare nomineringar utan vinst nu har fått en ny chans på en Oscar, vinner för sin insats i svenska Björn Runges "The wife". Spännande! (För övrigt anser jag att "The favourite" var filmen med stort F 2018.)

Aftonbladet Plus. Söndag 21.30

Foto: FX. ”The Americans”.

The Americans



Nu är tiden kommen för att ta avsked av en av 2010-talets verkliga eleganter; Den sjätte och sista säsongen av Joe Weisbergs makalösa +++++ -serie "The Americans" – om de gifta KGB-agenterna Elizabeth (Keri Russell) och Philip Jennings (Matthew Rhys) som lever undercover i Reagans USA – landar nämligen strax på Netflix. De tio magnifika avsnitten tar sin början 1987, då slutet på kalla kriget börjar synas på horisonten, och utgör en vemodig, spännande och allt igenom värdig final på denna gyllene tv-ålders förmodligen mest underskattade serie. Perfekt både som spionthriller, tidsdokument och äktenskapsskildring, och helt enkelt ett absolut måste.

Netflix. Säsongspremiär på torsdag

Foto: ITV. ”Kielergatan”.

Kielergatan



En mycket originell, smart och häftig norsk thrillerserie (med svenska Johan Rheborg och Alexandra Rapaport i biroller). Thorbjørn Harr gör huvudrollen som Jonas Schulman; en före detta kriminell man som har fått chansen att börja om i livet, med en ny identitet, i Slusvik. Ett idylliskt område som har blivit korat till Skandinaviens minst kriminella. Men när en granne börjar snoka i Jonas förflutna, grips Jonas av panik, och medan han kämpar med att behålla sina egna hemligheter, upptäcker han att är långt ifrån den enda Slusvikbon med smutsig byk. Och villornas välputsade fasader börjar spricka...

SVT Play. Premiär på måndag

