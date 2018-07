Orange is the new black + FÖLJ

”Orange is the new black” är tillbaka – på ny men stadig mark

Foto: JoJo Whilden/Netflix. Piper (Taylor Schilling) i ”Orange is the new black”.

TV 25 juli 2018 08:00

TV-RECENSION Efter en femte säsong som inte riktigt funkade, har Netflix kvinnofängelseskildring hittat tillbaka till formen.

++++

Orange is the new black

Netflix

Säsong 6

Av Jenji Kohan, med bl a Taylor Schilling, Laura Prepon, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Nick Sandow, Selenis Leyva och Taryn Manning.

DRAMAKOMEDI Efter en femte säsong som var en ambitiös chansning som inte riktigt betalade sig – att låta 13 avsnitt utspela sig under ett tre dagar långt upplopp fick ett resultat som ofta var lika kaotiskt som skeendet som skildrades – är Netflix spretiga kvinnofängelseserie tillbaka på stadig mark.

Även om det är ny mark.

Den bekanta lågsäkerhetsfängelset Litchfield Penitentiary är nämligen ett minne blott, och det betydligt hårdare, och jävligare, högsäkerhetsfängelset ett stenkast bort är det nya, minerade hemmet åt de flesta av seriens större karaktärer (vissa har dock bussats till ett annat fängelse, och syns inte till alls under hela säsongen).

På Litchfield Max hålls de fångar som anses vara ansvariga för upploppet och de två vakternas död till en början isolerade, medan de förhörs och frågas ut, för att sedan släppas ut i "gen pop" (general population) och delas upp i olika avdelningar. Nya allianser bildas, gamla vänskaper rivs upp och förtroenden sviks medan kvinnorna försöker rädda sina egna skinn och hålla sig flytande på ett ställe med nya maktstrukturer, nya regler – och nya, helt skamlösa vakter.

"OITNB" börjar visa upp en del ålderstecken, men scenombytet är en riktigt bra look för serien, som ger den ny energi, lätta vibbar av råheten i "Oz", och ett gäng nya, starka karaktärer.

Mackenzie Phillips och Henny Russell spelar de två stenhårda, helgalna systrarna Barbara och Carol (spelade i tillbakablickar av Lauren Kelston och Ashley Jordyn), som har en historia med Frieda (Dale Soules), hatar varandra med intensitet, och bossar över varsitt rivaliserande gäng – det ena klätt i marinblått och det andra i khaki.

Amanda Fuller underhåller på stort vis med en hysterisk Boston-dialekt och svårt dåliga skämt som Carols nära nog psykopatiska högra hand Madison “Badison” Murphy, och Vicci Martinez har stil och attityd som Barbaras motsvarighet "Daddy" – en före detta hallick med ett gott öga till Daya (Dascha Polanco).

I ursprungsensemblen fortsätter Danielle Brooks sin karriär som seriens bultande hjärta med sitt porträtt av "Taystee", som är en lång väg från den spralliga skojare hon var i början och nu berör i varje scen. Men även Adrienne C. Moore ("Black Cindy"), Selenis Leyva (Gloria), Natasha Lyonne (Nicky), Taryn Manning ("Pennsatucky"), Nick Sandow (Caputo) och Emily Tarver (McCullough) har speciellt fina stunder den här säsongen.

"Orange is the new black" har hittat tillbaka till formen.

Säsong sex av ”Orange is the new black” har premiär på Netflix den 27 juli.

Se det här också: Yael Stone, som spelar Lorna Morello, är även mycket sevärd i australiensiska "Deep water", som finns på Netflix.



Visste du att... Uzo Aduba har vunnit två Emmys för sin roll som Suzanne "Crazy Eyes" Warren? 2014 vann hon i komediklassen – men året därpå i dramakategorin...



Just nu... är skaparen Jenji Kohan även aktuell som exekutiv producent för Netflix-serien "GLOW", om kvinnliga wrestlare på 80-talet.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Stephen King-stämningen är på topp i ”Castle Rock”

LÄS OCKSÅ ”Innocent” – en brittisk sommardeckare som får dig på kroken direkt