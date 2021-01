Kalasbra ”WandaVision”, knivskarp kvinna och gripande true crime

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 14 januari 2021 kl. 18.00

Uppdaterad: 14 januari 2021 kl. 18.55

Foto: Disney/Netflix. ”WandaVision”, ”Pretend it’s a city” och ”Night Stalker: the hunt for a serial killer”.

VECKANS STREAMINGTIPS Disneys skruvade Marvel-serie ”WandaVision” är förträfflig. Fran Lebowitz säger fantastiska saker i Martin Scorseses ”Pretend it’s a city”. Och Netflix ”Night Stalker” är ett måste i true crime-genren.

WandaVision



Hoppla! Hur många Marvel-titlar du än har klämt har du knappast sett något som det här. Jac Schaeffers ”WandaVision”, som är den första Marvel-serien från Disney+ och utspelar sig efter händelserna i filmen ”Avengers: Endgame”, är ett riktigt kalas. En blandning av Marvel-mysterium och kärleksfull pastisch på klassisk tv, där figurerna Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) och Vision (Paul Bettany) försöker döljer sina krafter från grannarna medan de lever en idealisk förortstillvaro som tagen ur älskade amerikanska sitcoms från olika årtionden. Men snart börjar det kännas som att något är... fel med deras tillvaro. Vart är vi på väg? Ingen aning, men klart är att det här är ett roligt, smart, spännande och djärvt risktagande som kommer att betala sig för Disney.

Disney+. Premiär i morgon

Pretend it's a city



Efter ”The Irishman” får Martin Scorsese ännu en gång breda ut sig obehindrat på Netflix. Nu med en sju delar lång dokumentärserie om den sardoniska, professionella New York-bon och författaren Fran Lebowitz, som delar med sig av sina anekdoter, sin livsfilosofi och sina knivskarpa, alltid roliga iakttagelser kring ditten och datten. För mycket? Ja det skulle man kunna tro, men tvärtom är ”Pretend it's a city” en oavbruten fröjd. Ett kärleksbrev till gårdagens klassiska New York och intellektualism av den gamla skolan. Vilken hjärna, vilken integritet, vilken humor, vilken uppfriskande typ av negativitet. Vilken idol!

Netflix

Night Stalker: the hunt for a serial killer



Netflix senaste true crime-följetong är riktigt bra. Fyra gripande, otäcka och icke snaskiga avsnitt om jakten på seriemördaren och serievåldtäktsmannen Richard Ramirez, som kallades för Night Stalker av massmedier när han terroriserade Kalifornien i mitten av 80-talet, och som 1989 dömdes för 13 mord, fem mordförsök, elva fall av sexuella övergrepp och 14 inbrott. Regissören Tiller Russell berättar kronlogiskt, metodiskt och respektfullt, med fokus på offren och deras familjer, poliserna som jobbade med fallen, och skräcken som spreds bland människor.

Netflix

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 14 januari 2021 kl. 18.00