Barnfamiljer har anledning att slänga sig över Disney+

– men kan den nya streamingtjänsten hota Netflix?

Publicerad: 14 september 2020 kl. 13.23

Uppdaterad: 14 september 2020 kl. 14.42

Foto: Disney. Den 15 september lanseras Disney+ i Sverige.

Nu kommer Disney+ till Sverige, och för barnfamiljer och vuxna som älskar ”Star wars” och Marvel är katalogen svårslagen.

Men att leverera nytt innehåll som matchar mängden och bredden hos Netflix kommer att bli en rejäl utmaning för Disney.

Just nu har Disney visserligen imageproblem efter att, i eftertexterna till sin senaste storfilm ”Mulan”, ha tackat och svansat för kinesiska institutioner som är ansvariga för grova brott mot mänskligheten.

Aj, vilket hjärnsläpp.

Men med det sagt, är det förmodligen få varumärken inom underhållningsbranschen som har en så hög, tidlös och generationsöverskridande status som Disney. Och även om ingen egentligen hinner med ännu en streamingtjänst, är det uppenbart att det är många som kan tänka sig att göra ett undantag just när det gäller Disneys.

På nio månaders tid, från lanseringen den 12 november förra året och fram till den 4 augusti i år, hade Disney+ skrapat ihop 60,5 miljoner abonnenter, utan att ens vara tillgänglig i stora delar av världen.

Och nu blir det ännu fler.

För visst får man ett rikt bibliotek till en relativt låg peng.

Alla tecknade klassiker från Disney samlade på ett och samma ställe. ”Djungelboken”, ”Den lilla sjöjungfrun”, ”Aladdin”, ”Lejonkungen”, ”Aristocats” och ”Frost" är filmer man inte kan se för många gånger. Och så Pixar-titlarna på det; ”Hitta Nemo”, ”Toy story”-filmerna, ”Monsters, Inc”, ”Upp”, ”Råttatouille” och min absoluta personliga favorit ”Coco”.

Plus ”Star wars”-, ”Pirates of the Caribbean”- och Marvel-titlar på längden och tvären.

För barnfamiljer och vuxna som diggar superhjältar och lasersvärd känns tjänsten rätt given att åtminstone testa under en period. Och då kanske på bekostnad av någon av de andra streamingtjänsterna. För även den som har råd att ha alla, har knappast tid att faktiskt utnyttja alla.

Men än så länge behöver knappast Netflix-basarna ligga sömnslösa. Visst har Netflix tappat abonnenter till Disney+, men den stora frågan är hur Disney i längden ska kunna matcha streamingmarknadens jätte vad gäller tillströmningen av egna produktioner och annat nytt material.

Initialt kan Disney-kunder slänga sig över den hyllade musikalen ”Hamilton” och Jon Favreaus häftiga ”Star wars”-serie ”The mandalorian”, som är nominerad till bästa dramaserie på årets Emmygala och vars andra säsong börjar rullas ut redan den 30 oktober. I november blir det svensk premiär för live-action-versionen av ”Lady och Lufsen”, och den 4 december följer live-action-versionen av ”Mulan”. Och på seriefronten väntar bland annat ”The right stuff”, om astronautgruppen Mercury Seven, och Marvel-serierna ”WandaVision”, ”The Falcon and the Winter Soldier” och ”Loki”.

Men det är en spott i havet jämfört med allt som Netflix spottar ur sig, och dessutom ett ganska nischat utbud i alla fall vad gäller innehållet för vuxna.

Så Netflix bör sitta säkert. Och riktiga tv-nördar säger knappast upp sitt HBO.

Men andra streamingtjänster borde kanske vara oroligare.

Det här är Disney+

The Walt Disney Companys streamingtjänst Disney+ lanserades i USA, Kanada och Nederländerna den 12 november 2019, och strax därefter i bland annat Australien och Nya Zeeland. Under våren och sommaren har tjänsten gjorts tillgänglig i ytterligare länder, som Indien, Japan, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien, och nu har turen kommit till Norden. Den 15 september slår Disney+ upp sina digitala portar i Sverige.

Det ordinarie priset ligger på 69 kronor per månad, eller 689 kronor för ett årsabonnemang, men den som utnyttjar förhandserbjudandet och beställer ett årsabonnemang senast den 14 september betalar 590 kronor, vilket motsvarar en kostnad på 49 kronor per månad.

Utbudet består i dagsläget av över 500 filmer och fler än 7 300 tv-serieavsnitt, från bland annat Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios, National Geographic och 20th Century Studios. Tänk alla Disneys animerade klassiker, över 20 Pixar-filmer, mängder av Marvel-titlar, samtliga ”Star wars”-filmer, 30 säsonger av ”Simpsons” och ”Pirates of the Caribbean”-rullarna. Samt nya originalproduktioner; långfilmer, serier, dokumentärer och kortfilmer.

Vad gäller det tekniska, finns möjligheten att streama på upp till fyra enheter samtidigt. Obegränsad nedladdning erbjuds på upp till tio olika enheter och abonnenter kan skapa upp till sju olika profiler. De flesta nya filmer och tv-serier finns att se och höra i HDR, 4K UHD, Dolby Vision och Dolby Atmos.

Föräldrar kan skapa anpassade barnprofiler med ett enklare gränssnitt och barnvänligt innehåll.

Av nya serier släpps ett avsnitt i veckan, så Disney+ kommer alltså inte att använda sig av Netflix-modellen, där alla avsnitt släpps samtidigt.

Den 4 augusti i år hade Disney+ redan över 60 miljoner abonnenter.

Av: Karolina Fjellborg

