Hopplösa diplomater, perfekt trösttittning och familjevänlig fantasy

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 13 november 2020 kl. 08.00

Uppdaterad: 13 november 2020 kl. 09.25

Foto: SVT/Playground, All3media/HBO ”Dips”, ”I vår herres hage” och ”His dark materials”.

VECKANS STREAMINGTIPS Den svenska humorfavoriten ”Dips” är tillbaka. SVT:s mysiga brittiska inköp ”I vår herres hage” är en given tittarfavorit. Och den välgjorda, familjevänliga fantasyserien ”His dark materials” går in på sin andra säsong.

Dips



De är tillbaka; Jesper Rönndahl, Marie Agerhäll och Moa Lundqvist som den levande räkmackan Jens Stråhle, osmidiga Mimmi Hamilton och besserwissern Fanny Båtsman. De tre talanglösa diplomatjönsar som fumlar runt både inne på Utrikesdepartementet och ute i världen och skapar kriser och skandaler i paret Agerhälls och Rönndahls gemensamma skapelse ”Dips”. En lite snällare, men ofta väldigt rolig och inte alltid helt politiskt korrekt, svensk motsvarighet till arbetsplatshumorns överdängare ”Veep”. Säsongen inleder med kidnappningsdrama i Afghanistan och ett mysterium kring en försvunnen nodkoreansk hackare.

SVT Play. Säsongspremiär i dag

Foto: SVT. Marie Agerhäll, Jesper Rönndahl och Moa Lundqvist i ”Dips”.

I vår herres hage



BBC:s dramakomedi ”All creatures great and small” (1978-1990) – baserad på veterinären och författaren James Herriots (pseudonym för James Alfred Wight) böcker – har fått reboot-behandlingen. Och resultatet är så oerhört trivsamt att SVT lär ha en given tittarfavorit här. Om hur den nyutexaminerade veterinären James Herriot (Nicholas Ralph) flyttar från Glasgow till Yorkshiredalarna i slutet av 30-talet, för att jobba på den excentriske Siegfried Farnons (Samuel West) mottagning. Pittoreska miljöer, småputtrig humor, byfolk, kärlek och djur. Perfekt trösttittning den här skälvande hösten.

SVT Play. Premiär i morgon

His dark materials



HBO:s och BBC:s familjevänliga och mycket välgjorda fantasy efter Philip Pullmans ”Den mörka materian”-trilogi fortsätter med en andra säsong, baserad på ”Den skarpa eggen”. Lyra Belacqua (Dafne Keen) kliver in i den nya, Medelhavsinspirerade världen Cittagàzze – som nästan helt tömts på folk på grund av ondsinta varelser som zombifierar vuxna – och träffar där sin blivande kompanjon Will Parry (Amir Wilson). ”Game of thrones”-kännare noterar också favoriten Bella ”Lyanna Mormont” Ramsey i rollen som Angelica, som lär få mer utrymme längre fram. Ruth Wilson är fortsatt fantastisk som antagonisten Marisa Coulter, och allt är urtjusigt.

HBO Nordic. Säsongspremiär på tisdag

