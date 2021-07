Tio svenska tv-serier att se fram emot hösten 2021

helskärm Johan Rheborg i ”Agatha Christies Hjerson”, Amanda Lindh i ”Zebrarummet” och Robert Gustafsson i ”Det som göms i snö”.

Tro det eller ej, hösten är snart här.

Här är tio svenskserier som förhoppningsvis gör den lite roligare.

helskärm Henrik Schyffert i ”Zebrarummet”.

Zebrarummet



Efter Netflix ”Young royals” kommer ännu en serie som utspelar sig på en internatskola. I spänningsdramat ”Zebrarummet”, som bygger på en idé av Henrik Schyffert och Gustaf Skördeman, hittas en elev från den anrika skolan Tuna Kvarn död – vilket leder till anklagelser mot en närliggande kommunal skola. Om kulturkrockar och maktspel, och ”om hur strukturer i samhället reproduceras”, med bland andra Edvin Endre, Aliette Opheim, Valter Skarsgård, Amanda Lindh och Schyffert själv. Michaela Hamilton och Erik Eger har skrivit manus.

Viaplay, 22 augusti

helskärm ”Agatha Christies Hjerson”.

Agatha Christies Hjerson



Ett intressant koncept, detta. I några av Agatha Christies böcker finns en karaktär som heter Ariadne Oliver; en deckarförfattare som är vän med Hercule Poirot, och skriver om den finska mästerdetektiven Sven Hjerson. Och det är alltså Hjerson som nu har fått en egen serie. Johan Rheborg spelar den här åländske Hjerson, som har dragit sig tillbaka efter att ha löst några av Sveriges svåraste fall, men nu tar sig an fyra nya kriminalgåtor tillsammans med en reality-tv-producent (Hanna Alström). ”Hjerson” kommer att sändas både som fyra filmer och som en serie i åtta delar. Patrik Gyllström har utvecklat serien och även skrivit manus tillsammans med bland andra Björn Paqualin och Martin Luuk.

C More, 16 augusti/TV4, 24 augusti

helskärm ”Threesome”.

Threesome



Skådespelerskan Lisa Linnertorp har skrivit manus till, och gör sin regidebut med, den här internationella dramasatsningen från Viaplay, om ett ungt svenskt par bosatta i London (Simon Lööf och Matilda Källström) som hamnar i kris efter att ha haft en alkoholdriven trekant med en fransk konststudent (Alma Jodorowsky).

Viaplay, 29 augusti

helskärm ”Deg”.

Deg



”And then we danced”-regissören Levan Akin har, tillsammans Mattias J Skoglund, skapat ”Deg”, som beskrivs som ”en dramaserie med hög puls”. Helena af Sandeberg spelar en Lidingö-kvinna som plötsligt kommer över ett rånbyte på 47 miljoner och öppnar ett bageri för att kunna tvätta pengarna. Och Bianca Kronlöf spelar den ensamstående, skuldsatta mamma vars ex-kille åkte fast för rånet. För manus står, utöver Akin och Skoglund, även ”Cirkeln”-författarinnan Sara Bergmark Elfgren.

SVT, 30 augusti

helskärm ”The dark labs”.

The dark labs



Den första nordiska dramaproduktionen från Paramount+ har svenska upphovsmän. Karl Thyselius och Thobias Hoffmén ligger nämligen bakom sci-fi-antologin ”The dark labs”, som består av åtta kortfilmer som ”undersöker människans komplicerade relation med tekniken”. Olika genrer, som drama, action och komedi, utlovas, och man kan tänka sig att ”Black mirror” har varit en inspirationskälla. Serien är inspelad i Sverige och Hollywood och på Island, och bland skådisarna syns Ida Engvoll, Agnes Lindström Bolmgren, Christoffer Nordenrot och Disa Östrand.

Paramount+, 20 augusti

helskärm Emma Peters spelar Katja i den nya säsongen av ”Bonusfamiljen”.

Bonusfamiljen



När älskade ”Bonusfamiljen” kommer tillbaka med en fjärde säsong är inte riktigt allt som vanligt, då det nu är Emma Peters, i stället för Petra Mede, som spelar den inte helt avslappnade figuren Katja. Handlingen tar vid två år efter händelserna i den senaste säsongen, och livet som småbarnsföräldrar har tärt på Lisa (Vera Vitali) och Patrik (Erik Johansson), vars yngsta son Buster har Downs syndrom. Huvudförfattare är Moa Herngren och Ditta Bongenhielm.

SVT, 25 oktober

helskärm Charlotte Brändström, Robert Gustafsson och Eva Melander.

Den osannolika mördaren



En serie i fem delar baserad på Thomas Petterssons bok ”Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme”, som beskrivs som ”en fiktiv tolkning av hur Stig Engström, den grafiska designern som utpekades som den troliga gärningsmannen till mordet på statsminister Olof Palme, lyckades gäcka rättvisan ända fram till sin död genom en kombination av fräckhet, tur och polisens handfallenhet”. Robert Gustafsson gör huvudrollen som Engström, och på rollistan finns även Eva Melander, Mikael Persbrandt, Peter Andersson, Joel Spira, Emil Almén, Shanti Roney, Torkel Petterson, Henrik Norlén, Lia Boysen, Magnus Krepper, Björn Bengtsson, Peter Viitanen och Cilla Thorell. Wilhelm Behrman och Niklas Rockström (”Innan vi dör”, ”Kalifat”) har skrivit manus och Charlotte Brändström är konceptuell regissör.

Netflix, okänt datum



helskärm ”Solsidan”.

Solsidan



I den sjunde säsongen av ”Solsidan”, som knappast behöver någon närmare presentation, står livskriser och livsstilsförändringar på menyn. Alex (Felix Herngren) förirrar sig in i det digitala dejtandets värld, Anna (Mia Skäringer) figurerar i skvallerpressen, Mickan (Josephine Bornebusch) påbörjar en karriär som influencer och Fredde (Johan Rheborg) ”återförenas med sin bakgrund inom synthrörelsen”. Och Oves (Henrik Dorsin) nyfunna generositet oroar Anette (Malin Cederbladh). Erik Hultkvist är säsongens huvudförfattare, och bland gästskådisarna syns Fredrik Hallgren och Carolina Gynning.

C More/TV4, okänt datum

helskärm ”Det som göms i snö”.

Det som göms i snö



Nu kommer snart en andra säsong av Hans Jörnlinds och Aron Levanders kriminaldrama ”Det som göms i snö”, som hade premiär 2018, baserat på en idé av Leif GW Persson. Robert Gustafsson är tillbaka som Peter Wendel, som leder en kalla fall-grupp, och den här gången görs en av de andra större rollerna av Samuel Fröler, som spelar en regionpolischef som visar sig leva ett mörkt dubbelliv. (Då detta är en samproduktion mellan Viaplay och Discovery Networks Sweden kommer avsnitten längre fram även att dyka upp på Discoverys plattformar.)

Viaplay, okänt datum



helskärm Therese Lindgren.

Dumpad



Influeraren Therese Lindgren är avsändaren för den här dramaserien för unga, om ”att kämpa med psykisk ohälsa som ung vuxen i en värld som domineras av sociala medier”. På rollistan finns bland andra Nora Rios från SVT:s ”Kalifat”.

Discovery+, okänt datum



