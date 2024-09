Upptagen småbarnsfarsa söker kärlek

Varför ska vi bry oss om ”Bachelor” när inte ens TV4 själva gör det?

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-KRÖNIKA Hur länge kan en färdiginspelad dejtingsåpa ligga i malpåse innan den sänds?

I alla fall inte så länge att ”ungkarlen” som söker kärlek har hunnit bli familjefar ute i verkligheten, skulle jag nog vilja påstå.

Hur tänkte TV4 här?

När årets ”Bachelor” drar igång verkar allt som vanligt.

Ungkarlarna Rasmus Allard och Stephane Frick står uppställda utanför en mexikansk lyxkåk för att ta emot alla tjejer i min absoluta favoritdel av programmet: entréerna.

Extremt nervösa, fixade till tänderna och i obekväma klänningar och farligt höga klackar på grusgången ska frierskorna nu trixa och toka till det lagom mycket för att hinna göra ett intryck som består åtminstone fram till den första rosceremonin.

expand-left helskärm Stephane Frick och Rasmus Allard söker kärleken i ”Bachelor Sverige 2024”.

En kör in på en vespa, en har skrivit ett rim, en kommer in som modepolis för att skriva ut böter i form av tid som måste tillbringas med henne senare på kvällen. En delar ut biljetter till kärlekens flygbolag och en annan två bitar rosenkvarts, för att ”öppna upp för sann och äkta kärlek”. En har med sig en spettekaka och en annan ett gäng mariachis och två margaritas. En utför ett litet stunt på röda mattan, med ett låtsasfall som följs av ett plågsamt dansnummer. En kommer in för att göra en hälsocheck som sjuksköterska, och en kommer dragande på en barnvagn med muffins i, till ljudet av bebisskrik.

Vilket osökt för mig in på att allt trots allt inte är riktigt som vanligt. Eftersom ”årets” säsong spelades in 2022 och egentligen skulle ha sänts för ett år sedan, men väl blev något sorts offer i den allmänna skrotningen och ommöbleringen av TV4-program, och nu sänds så långt efter sin inspelning att Rasmus Allard inte bara har hunnit få just en bebis med radiojournalisten Hanna Bilén, utan dessutom har kunnat vara offentlig med det eftersom det kontrakt han skrev på inför inspelningen har löpt ut.

expand-left helskärm Stephane Frick, Amie Bramme Sey och Rasmus Allard

TV4 kan såklart inte göra så mycket annat än att påpeka att det ju faktiskt är en till bachelor med också, och låta programledaren Amie Bramme Sey prata på i alla forum hon kan om hur otroligt mycket drama vi kommer att få, ändå.

Men situationen gör knappast varumärket några förtjänster, och man kan fråga sig vem eller vilka på TV4 som inte har fattat att realityserier i allmänhet och dejtingsåpor i synnerhet är färskvaror. De går inte att vakuumförpacka eller konservera, för att plocka fram två år senare.

Visst, vi är medvetna om att begreppet ”verklighet” är väldigt töjbart i tv-sammanhang. Och ja, just ”Bachelor” har lyckats leva på sitt rena underhållningsvärde och sin skyhöga skämskuddefaktor i förvånansvärt många år, trots att få liknande serier har sämre meritförteckning.

Vi vet att i princip alla par gör slut efter programmet, och det fort.

Men det måste ändå finnas någon liten känsla av att det man tittar på är hyfsat på riktigt och aktuellt, och TV4 ber om mycket när de vill få oss att engagera oss i en säsong som de själva helt uppenbart slängde till andrahandssorteringen.



”Bachelor” har premiär i Sjuan och på TV4 Play den 23 september.