SVT tar över hyllade Viaplayserien ”Threesome”

Efter ekonomiska krisen

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-06-05

Krisande Viaplay gör sig av med ytterligare ett av sina prestigeprojekt.

SVT blir nytt hem från hyllade dramaserien ”Threesome”.

I sommar, med start vecka 26, lägger SVT Play upp den första säsongen av ”Threesome” följt direkt av den andra omgången, meddelar SVT.

Den andra säsongen visades för publik redan på Way Out West-festivalen för snart ett år sedan, men drogs sedan in i Viaplays ekonomiska kris och fick aldrig premiär på strömningstjänsten.

expand-left helskärm SVT blir nya hemvisten för Matilda Kjellström och Simon Lööf, som Siri och David i tv-serien "Threesome". Pressbild.

expand-left helskärm Matilda Kjellström och Simon Lööf från "Threesome". Arkivbild.

Första säsongen av ”Threesome” hyllades av tv-kritiker och kom tvåa efter ”Young royals” i kategorin bästa unga dramaserie på Kristallengalan 2022.

Serien handlar om Siri (Matilda Kjellström) och David (Simon Lööf) som varit ihop sedan gymnasiet och nu bor i London. En blöt natt har de en trekant med en fransk konststudent, vilket sätter deras förhållande på prov.

”Threesome” är den senaste i raden av Viaplaysatsningar som fått nya hem på grund av strömningstjänstens ekonomiska kris. Bland annat hamnade storsatsningen ”Ronja rövardotter” hos Netflix. Även konkurrenterna Prime Video och SkyShowtime har köpt serier från Viaplay.