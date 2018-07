Musiken kastar oss rakt in i ”Sharp objects” självskademörker











Precis som i Marcels Prousts klassiker ”På spaning efter den tid som flytt” är minnena ständigt påträngande i ”Sharp objects” (HBO Nordic).

Inte minst genom musiken.

I lilla Wind Gap, Missouri, gör sig journalisten Camille Preakers (Amy Adams) trauman ständigt påminda. I den skruttiga bilen, med vodkan i pet-flaska och alltid ett vasst föremål nära till hands. I ”Fix”, seriens tredje avsnitt, kastas vi rakt in i Camilles djupaste självskademörker med återkommande minnesbilder från hennes tid på psykiatrisk avdelning tillsammans med deprimerade Alice (Sydney Sweeney) som blir en nära vän.

Regissören Jean-Marc Vallée (”Big little lies”) klipper intuitivt mellan nutid och dåtid, ibland ler eller ryser Camille åt minnen samtidigt som ljudet överlappar tidshoppen. ”Happiness, no more be sad” sjunger Led Zeppelin i ”Thank you” som Camille och Alice lyssnar på för att fly ångesten på sjukhuset. I avsnittets tragiska crescendo spelas Alexandra Stréliskis tolkning av Johann Sebastian Bachs ”Adagio” (BMW 974).

Fingertoppskänslan är magnifik och tillhör Susan Jacobs, musikläggaren som förra året vann en Emmy i den nya kategorin ”music supervision” för sitt arbete med ”Big little lies”. I takt med tv-serieboomen har hennes yrke fått ökad respekt, från monstersuccén för Journeys gamla klassiker ”Don’t stop believin’” när den spelats i ”Sopranos” till den musikaliska perfektion som är ”The americans” (Netflix).

Det speciella med ”Sharp objects”, miniserien baserad på Gillian Flynns roman, är att musiken så gott som alltid är diegetisk. Det innebär att vi tittare hör samma sak som rollfigurerna, musiken är sällan pålagd enbart för oss. Det ger en ökad känsla av intimitet, som att vi är där på sjukhuset eller på den sunkiga bar där Camille spelar ”sin” låt ”Ring of fire” i Eric Burdon and the Animals desperat raspiga version.

Musiken säger också något om klass (styvpappans tillknäppta spisande av klassisk musik), rollfigurernas plågade sinnestillstånd och den förljugna sydstats­societeten. I deras gigantiska villa tar Camilles tonårssyster Amma (Eliza Scanlen) hand om sitt dockhus, ungefär som modern Adora Crellin (Patricia Clarkson) putsar den fina yta som döljer familjens monumentala dysfunktionalitet. Mordmysteriet, de försvunna flickorna som är orsaken till att Camille rest hem, är endast en pusselbit, inte kärnan, i det som är ”Sharp ­objects”.

Gåtan är snarare Wind Gap och den tystnad som dolt övergrepp, olycka och missbruk bakom påkostade gardiner, med bjudningar och fina drinkar. Symboliken är ibland övertydlig, men fängslande. Dottern Amma rammar på fyllan den dominanta moderns perfekta rosenträdgård och det är även röda rosor hon kommer med när Camille är inlagd på psyket. Det ligger nära till hands att associera till Sylvia Plaths klassiska dikt ”Tulpaner” som utspelar sig på sjukhuset efter ett självmordsförsök där de aggressivt röda blommorna tycks äta allt syre.

Amy Adams är magnifik i sitt målmedvetna självhat och det vore överraskande om ”Sharp objects” inte kammar rent på nästa års Emmygala.

Foto: SVT The last post.

Veckans...

... mest uttråkade hemmafru. Jessica Raine som bitska, självdestruktiva Alison Laithwaite är den stora behållningen i ”The last post” (SVT). Serien utspelar sig på 1960-talet på en brittisk militärbas i nuvarande Jemen och bygger på manusförfattaren Peter Moffats barndomsminnen. Det blir våld, kärlek och världsfrånvänt kolonialliv i liknande anda som ”Indian summers” som SVT visade för två år sedan.

... tyska klassiker. Tre timmar och 41 minuter lång är Edgar Reitz ”Det andra Heimat” (SVT Play) från 2013, en film som utspelar sig på 1840-talet i den fiktiva byn Schabbach. Godis för alla ”Heimat”-älskare, men också möjlig att se fristående från den klassiska serien. Försvinner från SVT Play på lördag, så skynda.

... podcast. Under sommaren har Della Monde-familjen fått ett helt nytt tillskott i Della Q, ett ”kvinnoprogram för dig som älskar kvinnor, hatar kvinnor eller inte har någon åsikt” med Anna Björklund, Moa Wallin och Bianca Meyer. Efter underhållande elaka första avsnittet ”Erotiskt kapital” håller jag tummarna för att podden får fortsätta även efter sin semesterspecial.

... repris. Bland allt gammalt mög som tv-kanalerna bjuder på den här årstiden är ”Konstnärsdrömmen: England” (SVT) ett mysigt återseende i genren snäll, brittisk folkbildnings-reality. En grupp hobbykonstnärer får tackla olika uppdrag och varje vecka tvingas en lämna tävlingen.

... kriminalgåta. David Collins (Lee Ingleby) har oskyldigt (?) dömts för mordet på sin fru, men släpps fri efter sju år. ”Innocent” (TV4) skildrar jakten på den verkliga mördaren samtidigt som Collins försöker få tillbaka sitt liv (och sina barn). Spännande, men inte i nivå med exempelvis ”Rectify” som har ett liknande tema.

