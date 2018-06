Även en cyniker som jag måste kapitulera för värmen i ’Fab five’

Foto: NETFLIX Det inre framför det yttre. Gänget i ”Fab five” fokuserar inte bara på ytan längre.

TV 21 juni 2018 14:57

Du kanske tror att du inte behöver ”Fab five” 2018? Sannolikt har du fel.

Den mörka belåtenhet man känner när fördomar infrias är tack och lov inte lika stor som glädjen i att inse att världen sällan är så enkel. Nu när säsong två av ”Fab five” släppts på Netflix fattar jag äntligen hur korkat det varit att avfärda den på förhand.

Originalet av ”Queer eye for the straight guy” (som rimligt nog bytt namn till enbart ”Queer eye” eftersom de inte bara ”gör om” heteromän längre) gjorde stor succé 2003. Då var den ett simpelt underhållningsprogram byggt på den fördomsfulla idén att homosexuella män är särskilt bra på mode, kultur och inredning. Tyvärr var den även banbrytande i en tid då hbtq-personer sällan fick vara mer än enstaka kuriositeter i den bredare underhållningen.

När en minoritet äntligen får synas i offentligheten blir samtidigt kraven på representativitet hög. ”Fab five” fick kritik för sin skildring av hur homosexuella män är, när problemet inte så mycket låg i det som i bristen på fler varierade representationer av hbtq i populärkulturen.

2007, när slutet närmade sig för ”Fab five”-originalet, framstod konceptet som sanslöst mossigt. Metro­sexualiteten sipprade naturligt in i nya generationer där det inte längre var excentriskt för män att bry sig om sitt utseende. Att ”Fab five” gjorde come­back med en ny uppställning experter förra året kändes därför obegripligt fantasilöst. Men tänk så fel man kan ha.

Skaparna har nämligen lyckats föra in serien i samtiden, främst genom att fokusera på hjärta och själ framför yta. Ett annat lysande drag är att placera de två första säsongerna i den amerikanska söderns Georgia, bland byar och samhällen som ofta avfärdas som hopplöst bakåtsträvande Trump-land. Trots att programmet i första hand är tårframkallande feelgood-tv väjer det inte för svåra frågor som kristen inskränkthet, transsexualitet eller polisvåld.

Den afroamerikanska kulturexperten Karamo Browns uppenbart verkliga skräck när gruppens bil stoppas av polis i första säsongen är en bild som stannar länge på näthinnan. Polismannen vill bara skämta, han är den som anmält sin kompis till showen, men för Brown väcks traumatiska erfarenheter av övervåld mot svarta till liv.

Inredningsdesignern Bobby Berk har ett sårigt förhållande till kyrkan som han flydde från vid 15 års ålder, modeexperten Tan France är brittisk muslim och frisören Jonathan Van Ness den flamboyante spexaren som mobbats för sin öppenhet under barndomen (matexperten Antoni Porowski flyter mest bara runt och är charmigt empatisk). Alla för de in sina personliga erfarenheter i mötet med dem de ska hjälpa.

Det som gör nya ”Fab five” så oemotståndligt är att den yttre omgörningen ständigt hamnar i skuggan av den känslomässiga. Det är ingen hejd på kramandet och kärleksbombandet, ibland är det närmast parodiskt, men för de deprimerade, handlingsförlamade ”offren” tycks det ofta vara precis vad de behöver. Simpel närhet, omtanke och bekräftelse. Till och med en cyniker som jag tvingas kapitulera.

Veckans...

… skönaste kaos. Viafrees nya debattprogram ”Tjafs!” innehåller mycket av vad titeln lovar. Showen har redan gjort succé på Youtube med 21-åriga Reine-Alix Ndengeyinka vid rodret och med deltagare, ämnen och synpunkter som sällan kommer fram i vanliga program. Roligt, hjärtligt, jobbigt och rörigt.

… idol. Michelle McNamara, den ihärdiga författaren bakom lysande true crime-skildringen ”I’ll be gone in the dark”, som tyvärr dog hastigt under arbetet med boken. Misogyni, kriminalnörderi och hängivenhet – hennes lilla mästerverk har det mesta.

… relationstristess. Det är svårt att hålla uppe intresset för huvudpersonerna i ”The affair” (HBO Nordic) längre, hur ska man orka gnället i ännu en säsong? Greppet med att vi får se händelser ur olika vinklar är fortfarande fängslande, även om effekten förlorat lite av sin verkan.

… repris. SVT har slängt upp ett gäng gamla svenska tv-serier på sin playtjänst lagom till sommaren, bland annat ”Våra vänners liv” från 2010 om fyra män, deras vänskap, kärleksliv och karriärer. Tryggt medel­klassdrama med fint soundtrack av Niclas Frisk och Andreas Mattsson.

… dagen efter. Dämpa ångesten efter midsommarfirande och inför Tyskland-Sverige i fotbolls-VM (TV4) i morgon med sexton säsonger av överspända brudpar i ”Say yes to the dress” (Dplay/TLC). Fantastiskt dumt men underhållande.

