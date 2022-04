Noomi Rapace och ”Breaking bad”-stjärnan i rymddramaserie

Publicerad: I dag 08.36 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Noomi Rapace spelar rollen som Jo i Apple TV+:s serie "Constellation", som beskrivs som en konspirationsbaserad psykologisk thriller. Arkivbild.

Svenska skådespelaren Noomi Rapace är klar för medverkan i rymdthrillerserien ”Constellation”, tillsammans med Jonathan Banks, känd från bland annat ”Breaking bad” och ”Better call Saul”, skriver Deadline.

Det är Apple TV+ som gett grönt ljus till produktionen som beskrivs som en konspirationsbaserad psykologisk thriller i åtta avsnitt.

Seriens skapare och manusförfattare är Peter Harness, som bland annat står bakom ”The war of the worlds” och regissör är Michelle MacLaren, som tidigare har regisserat flera avsnitt i serier som ”Arkiv X”, ”Brottskod försvunnen”, ”Game of thrones” och ”Modern family”.

helskärm Aaron Paul, Jonathan Banks och Bryan Cranston i ”Breaking bad”.

Noomi Rapace spelar Jo, en kvinna som när hon återvänder till jorden efter att ha varit med om en katastrof i rymden, upptäcker att viktiga bitar av hennes liv saknas. Jonathan Banks spelar Henry, en Nobelprisbelönad fysiker.

Publisert: Publicerad: 07 april 2022 kl. 08.36