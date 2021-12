Här är de 20 bästa tv-serierna 2021

helskärm ”Succession”, ”Mare of Easttown” och ”Yellowjackets”.

ÅRSLISTA Sviniga svinrika människor, slaveridrama, en sliten småstadssnut, en städerska och en seriemördare med dille på kastanjer.

Här är 2021 års starkaste tv-serier.

helskärm ”Succession”.

1. Succession



De första två säsongerna av Jesse Armstrongs lika tragiska som roliga skildring av maktkampen i och kring den självförstörande och obscent rika mediefamiljen Roy var ruggigt bra. Men när den tredje säsongen äntligen kom, efter coronarelaterade komplikationer, lyckades den ändå överträffa varenda högt ställd förväntning – och ”Succession” satte sig i och med den också säkert som en självklar del av HBO:s allra förnämsta hall of fame. Ett mästerstycke som fortfarande skrivs, och en garanterad framtida klassiker.

HBO Max

helskärm ”The underground railroad”

2. The underground railroad



Frågan är hur många som hittade till den, och hur många som sedan också orkade ta sig igenom den tunga pjäsen. Men Barry Jenkins serie efter Colson Whiteheads alternativhistoriska roman – där den ”underjordiska järnväg” som i verkligheten var ett nätverk av abolitionister som hjälpte slavar att fly från sydstaterna förvandlades till en bokstavlig järnväg – var i alla fall överväldigande. Smärtsam och brutal, drömlik och poetisk, med både mardrömslika och enastående vackra bilder.

Prime Video

helskärm ”Mare of Easttown”.

3. Mare of Easttown



På papperet ett klassiskt amerikanskt mörkt prestige-kriminaldrama, om en härjad snut med personliga problem som utreder kvinnomord i en eländig småstad där jobben är få och missbruksproblemen många. Men utförandet blev mycket mer än så. Tack vare en extraordinär huvudrollsinnehaverska i Kate Winslet, och en avsändare, Brad Ingelsby, med den typ av inbodda känsla för en plats och dess invånare som helt enkelt inte går att läsa sig till.

HBO Max

helskärm ”Kastanjemannen”.

4. Kastanjemannen



Nordic noir må börja bli en sliten stilriktning med sin storhetstid bakom sig. Men när en av genrens verkliga proffs och pionjärer – den danske ”Brottet”-skaparen Søren Sveistrup – gör någonting så här helgjutet, då sätter man sig upprätt igen, för att få återuppleva hur en skandinavisk slipsten verkligen ska dras. Otäckt, stämningsfullt och oerhört spännande.

Netflix

helskärm ”It’s a sin”.

5. It's a sin



2012 berättade Jonas Gardell och Simon Kaijser den oerhört sorgliga svenska historien om 80-talets aidskris, i urstarka ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Och nästan ett decennium senare blev man förstörd igen, av Russell T Davies brittiska tolkning av nödläget och tidseran. En hjärtslitande och arg uppgörelse med ett tyst och kallt etablissemang, men också en varm och livsbejakande hyllning av de liv som gick förlorade och de människor som trots allt fanns där, för att vårda, trösta och sörja.

HBO Max

helskärm ”Only murders in the building”.

6. Only murders in the building



Inte årets mest fulländade serie. Men den mysigaste. Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez bildade ett generationsöverskridande drömteam i ”Only murders in the building”, om tre ensamma, true crime-besatta själar på Manhattan, som startar en podcast och en amatörutredning ihop när en man hittas mördad i deras lägenhetshus. Både en kärleksfull parodi och ett småputtrigt mysterium, med årets läckraste inomhusmiljöer.

Disney+

helskärm ”Yellowjackets”.

7. Yellowjackets



En halvdold pärla. De sista avsnitten rullas visserligen ut först på andra sidan årsskiftet, men ”Yellowjackets” hade mig redan vid hallå. 1996 kraschar ett plan med fotbollstjejer i vildmarken – och 25 år senare hemsöks överlevarna fortfarande av de drastiska metoder de tog till för att klara livhanken. En stark häxblandning på överlevnad, skräck, tonårsdrama, medelålderskris och 90-talsnostalgi, med ett perfekt soundtrack och den dynamiska duon Juliette Lewis och Christina Ricci.

Paramount+

helskärm ”The White Lotus”.

8. The White Lotus



Sommarens stora snackis (som inte riktigt hade mig vid hallå men växte när den hade fått marinera i tankarna ett litet tag). Mike White, som redan var mångas älskling sedan kultiga ”Enlightened”, levererade en mörk social satir i tropisk miljö, om rika människor som aldrig tar semester från sin egen bottenlösa självupptagenhet, och de stackars lokala satar som tvingas le medan de passar upp på dem. Men sedan bajsar i deras resväskor.

HBO Max

helskärm ”Thunder in my heart”.

9. Thunder in my heart



Årets bästa svenska serie. Amy Deasismont skrev, och spelade själv huvudrollen i, en rolig, skavande och välspelad generationsskildring, om de som här och nu står och balanserar på den skrovliga tröskeln till det verkliga vuxenlivet, med oväder i sina hjärtan. En intressant ung kreativ röst, som får en att vilja göra jämförelser med exempelvis Josephine Bornebusch och Lena Dunham.

Viaplay

helskärm ”Maid”.

10. Maid



Årets stora positiva överraskning, och ett skolboksexempel på betydelsen av fingertoppskänsla, ett välskrivet manus och tonsäkra skådespelarprestationer. ”Maid” – om en ung mamma som lämnar ett destruktivt förhållande för att skapa ett bättre liv för sig själv och sin dotter, men hamnar i modern fattigdom och hopplös byråkrati – hade kunnat bli en sentimental snyftare. Men manuset undvek alla fallgropar. Och Margaret Qualley… En stjärna är född.

Netflix

helskärm ”Hacks”.

11. Hacks



Den oefterhärmliga Jean Smart har haft ett bra år. Hon var inte bara med och förgyllde ”Mare of Easttown”, utan vann framför allt en Emmy för sin huvudroll i den här vassa komediserien. Om en legendarisk ståuppkomiker i Las Vegas som behöver bli relevant för publiken igen, och därför paras ihop med en ung komediförfattare ur generation Z (Hannah Einbinder).

HBO Max

helskärm ”Lupin”.

12. Lupin



Omar Sy var omöjligt cool och karismatisk som gentlemannabedragaren Assane Diop, i den här smarta, moderna tolkningen av författaren Maurice Leblancs franska deckarklassiker.

Netflix

helskärm ”Pretend it’s a city”.

13. Pretend it’s a city



Min favorit bland årets dokumentärserier var Martin Scorseses sju delar långa frosseri i den sardoniska författaren och professionella New York-bon Fran Lebowitzs anekdoter, sköna livsfilosofi och knivskarpa iakttagelser.

Netflix

helskärm ”Vår lilla hemlighet”.

14. Vår lilla hemlighet



Den här svart humoristiska, spännande och oförutsägbara skotska delikatessen, vars originaltitel är ”Guilt”, kom visserligen redan 2019, men visades i Sverige först i somras. Åtta strålande avsnitt, med Mark Bonnar och Jamie Sives som två omaka bröder som försöker mörka att de har kört ihjäl en man.

SVT

helskärm ”Pörni”.

15. Pörni



En mycket trevlig liten serie om vardagen, medelåldern och livets jävligheter och glädjeämnen, av och med esset Henriette Steenstrup. Viaplay förnyade serien för två nya säsonger på en gång, och dem ser vi fram emot.

Viaplay

helskärm ”Reservation dogs”.

16. Reservation dogs



En rolig och udda komediserie av Sterlin Harjo och Taika Waititi, om tillvaron för fyra tonåriga amerikanska urinvånare i ett fattigt reservat på landsbygden i Oklahoma. Ett nytt perspektiv, onekligen, i en serie vars stil påminner en del om Donald Glovers ”Atlanta”.

Disney+

helskärm ”Threesome”.

17. Threesome



HBO gjorde en remake av Ingmar Bergmans gamla ”Scener ur ett äktenskap”, men Lisa Linnertorps intima ”Threesome” var en starkare skildring av ett förhållande i kris. Med mycket fint skådespeleri av Matilda Källström och Simon Lööf som ett ungt men sedan många år stabilt par som gör misstaget att släppa in en tredje person i sin relation.

Viaplay

helskärm ”Saknad, aldrig glömd”.

18. Saknad, aldrig glömd



En av de allra finaste brittiska kriminalserier som finns där ute – ”Unforgotten” med Nicola Walker och Sanjeev Bhaskar i täten – hade en sedvanligt spännande, sorgsen och gripande fjärde säsong. Men hur ska det bli framöver, efter den där bomben som släpptes på slutet?

SVT

helskärm ”Det som göms i snö”.

19. Det som göms i snö



Innan Robert Gustafsson briljerade i Netflix ”Den osannolika mördaren”, glänste han i en kort men stark andra säsong av Aron Levanders och Hans Jörnlinds vemodiga, dämpade och lite udda kriminalserie. Ge oss mer!

Viaplay

helskärm ”Squid game”.

20. Squid game



Netflix sydkoreanska superhit, om hur desperata människor deltar i en serie dödliga lekar i en tävling med en enorm prissumma, var väl kanske inte riktigt så genial som hajpen ville få det till. Men ändå, hatten av för den mordiska kreativiteten, och inte minst för det sluga tricket att låta tittarna själva sköta marknadsföringen.

Netflix

