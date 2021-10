Svindlande stark återkomst för ”Succession”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

”Succession”.

TV-RECENSION Ingen osäkerhet kan längre råda kring huruvida ”Succession” förtjänar en plats bland de senaste decenniernas allra bästa tv-serier eller inte.

Säsong tre är mästerlig.



Succession

HBO Nordic

Säsong 3, del 1-7

Av Jesse Armstrong, med bl a Brian Cox , Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, J Smith-Cameron.

DRAMA Jesse Armstrongs becksvart komiska och satiriska drama om maktkampen i den absurt rika mediefamiljen Roy är tillbaka. Med en sjuhelvetes smäll. Snabbare, elakare, roligare, smartare och ettrigare än någonsin.

Handlingen tar vid direkt efter den förra, dramatiska säsongsavslutningen.

Patriarken Logan Roy (Brian Cox) har precis fått en metaforisk kniv inkörd djupt in i ryggen av sin näst äldste son Kendall (Jeremy Strong) i direktsänd tv – och ett fullskaligt inbördeskrig briserar inom familjen.

En utfrusen Kendall, som är hög på sin nya roll som rebell och självutnämnd hjälte, försöker bilda nya allianser för att kunna peta ner sin far från tronen och överta den. Och en rasande Logan ägnar sig åt en extrem aggressiv form av krishantering, uppbackad av en inre krets där linjerna är tunna mellan rädsla, lojalitet, makthunger, förakt och bekräftelsebehov.

De övriga syskonen – den mest i sitt eget tycke självklara blivande ledaren Shiv (Sarah Snook), den konstant smädande minstingen Roman (Kieran Culkin) och den tidigare i princip helt förbisedde men nu allt kaxigare äldre halvbrodern Connor (Alan Ruck) – tävlar inbördes om makt och inflytande. Medan den aningslöse kusinen Greg (Nicholas Braun) och den streberaktige svärsonen Tom (Matthew Macfadyen) förenas i en gemensam mental förberedelse på att bli familjens offerlamm.

Sparkarna under bältet dessa narcissister emellan är många och hårda, i en serie avsnitt som aldrig drar in klorna, och är så fenomenalt roliga, intensiva och välspelade att ens huvud är nära att explodera.

Och medan det här är en av de värsta och mest underhållande samlingar svin som någonsin har skrivits för tv, briljerar ”Succession” samtidigt i konsten att göra dem mänskliga.

Att se fyra vuxna syskon trasa sönder varandra och sig själva i ett slag inte bara om makt och pengar, utan även om en kärlekslös pappas uppskattning och kärlek, blir stundtals oerhört sorgligt. Som i den här säsongens sjunde avsnitt, där Alexander Skarsgårds entré som ett rätt otrevligt techsnille som familjen Roy uppvaktar följs av ett syskonbråk och ett sammanbrott som går rakt in i hjärtat.

Det här är underbart. Och det kan aldrig få ett lyckligt slut.



”Succession” har säsongspremiär på HBO Nordic den 18 oktober.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Publisert: Publicerad: 14 oktober 2021 kl. 13.24