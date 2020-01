C More gör fyra nya Beck-filmer

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 22 januari 2020 kl. 11.21

Uppdaterad: 22 januari 2020 kl. 12.28

Foto: C More/TV4. Bild från ”Beck – ditt eget blod” (2018).

Grattis alla Beck-fantaster! Sprillans nya filmer kommer till C More – redan i år.

Japp, C More har precis meddelat att fyra nya Beck-filmer ska spelas in, med start redan i februari.

Det handlar om numren 39-42 i ordningen, och den första väntas ha premiär på C More i höst. När TV4-premiären sedan blir, är ännu inte klart.

Några titlar finns inte heller än, men klart är att handlingen kommer att ta vid där vi lämnade Beck-gruppen sist.

Så här lyder C Mores korta synopsis:

Martin Beck (Peter Haber) är numera en högt uppsatt chef och Alexandra Beijer (Jennie Silfverhjelm) leder arbetet i gruppen och har Steinar Hovland (Kristofer Hivju), Oskar Bergman (Måns Nathanaelson), Ayda Cetin (Elmira Arikan) och Jenny Bodén (Anna Asp) vid sin sida. Ett kärt återseende är även Martins dotter (Rebecka Hemse) och Grannen (Ingvar Hirdwall).

– Det här känns så otroligt kul. År efter år är Beck-filmerna i den absoluta toppen över vad våra användare på C More ser mest av, och därför är jag så glad för att vi redan i slutet av 2020 kommer att kunna bjuda på nya filmer, säger den exekutiva producenten Niva Westlin Dahl i pressmeddelandet.

Filmerna bygger, naturligtvis, på Maj Sjöwalls och Per Wahlöös karaktär och deckarsvit, och för regi står Pontus Klänge och Lisa Ohlin. Johan Bogaeus, Veronica Zacco, Fredrik Agetoft och Stefan Thunberg har skrivit manus.

