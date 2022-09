Tvingades identifiera sin mördade syster

40 år sedan ”Skåls” tv-premiär – så gick det sedan för alla

”Skål” var tv-serien som ingen tittade på när den hade premiär.

11 år senare, när baren stängdes för gott, hade sista avsnittet många miljoner tittare. Tv-serien hade blivit ett fenomen.

Nu har 40 år gått sedan premiären. Så gick det sedan för de älskade profilerna.

helskärm Ted Danson som Sam Malone.

Tvingades betala 300 miljoner till ex-frun: Ted Danson

Sam Malone var ett gammalt basebollproffs som la ner karriären på grund av åldern och alkoholism. Nu drev denne oförbätterlige kvinnokarl i stället en bar.

Det var inte baseboll utan basket som gällde för den verklige Sam, Ted Danson, 74. I början av 60-talet var han stjärnan i ett skollag i Connecticut. Efter att ha pluggat drama anlitades han för tvåloperor och reklamfilmer, men genombrottet kom i ”Skål”.

helskärm Ted Danson i dag.

Tack vare ”Skål” tog Dansons filmkarriär fart. Hans tveklöst största succé blev ”Tre män och en baby” (1987) som även fick en uppföljare 1989. Men det är på tv som han har skördat störst framgångar. Efter ”Skål” hade Danson en hit med komediserien ”Becker” som gick i sex säsonger och han har spelat en fiktiv version av sig själv i ”Simma lugnt, Larry” genom seriens elva säsonger.

Tv-tittare fick se honom göra en betydligt mörkare insats i ”Damages” och han tog över ”CSI” 2011 och hade huvudrollen i krimserien genom fyra säsonger.

Danson har dock inte övergett komedierna. Med viss framgång har han spelat i serier som ”Bored to death”, ”The good place” och nu senast ”Mr mayor”.

Strålkastarna har också varit ständigt riktade mot Ted Danson i hans privatliv. Efter ett femårigt äktenskap på 1970-talet gifte sig Danson med Cassandra Coates 1977. Det varade genom ”Skål”-åren tills både tv-serien och äktenskapet kollapsade 1993.

Danson hade då varit otrogen med Whoopi Goldberg efter att de spelat mot varandra i filmen ”Made in America” (1993), vilket kostade honom över 300 miljoner kronor i skilsmässan från Cassandra, enligt Daily Telegraph.

Redan två år senare var Danson gift med Mary Steenburgen, men det äktenskapet har hållit. Danson har fyra barn, varav två är adopterade.

Han är engagerad i miljöfrågor och är nära vän med paret Clinton.

helskärm Shelley Long som Diane Chambers.

Tackade nej till Spielberg: Shelley Long

Diane Chambers blev servitris i baren av en ren händelse i första avsnittet. Därefter följde en flera år lång av- och på-relation med Sam, som var hennes raka motsats i det mesta.

Shelley Long, 73, är född i Indiana och sökte sig till Chicago för att bli skådespelare. Liksom ”Skål”-kollegan George Wendt hamnade hon i humorgruppen Second City och gjorde en del inhopp i tv-serier som ”M*A*S*H”.

helskärm Shelley Long i ”Modern family”.

I början av 80-talet tackade Long nej till Steven Spielberg. Hon skulle ha fått en roll i ”E.T.”, men valde i stället Michael Keaton-komedin ”Årets man”. Sedan kom ”Skål”.

Serien växte som fenomen, men 1987 valde Shelley Long att hoppa av. Dels talades det om att hon och Ted Danson inte kom överens bakom kulisserna, dels längtade hon efter att göra andra saker. Long ville satsa på film och hade under 80-talet huvudroller i filmer som ”Par i damer” mot Bette Midler och ”Hem dyra hem” mot Tom Hanks.

Men karriären stannade av under 1990-talet och det kändes som att hon mest uppskattades när hon gjorde comeback några gånger som Diane, i sista avsnittet av ”Skål” och i flera avsnitt av ”Frasier”.

Long spelade mot Richard Gere i Robert Altmans ”Dr T och kvinnorna” (2000) och gjorde en rolig insats under flera år av ”Modern family” som Ed O’Neill’s ex-fru.

Shelley Long har två äktenskap bakom sig och har en dotter. Enligt Fox News håller hon i dag låg profil och bor i Los Angeles.

helskärm Rhea Perlman som Carla Tortelli.

Började skriva böcker för barn: Rhea Perlman

Servitrisen Carla Tortelli hade alltid något bitskt att säga (inte minst till hackkycklingen Cliff) och var otroligt vidskeplig.

Blott 152 centimeter långa Rhea Perlman är i dag 74 år. Förra året fick vi veta att hon och maken Danny DeVito har köpt ett hus tillsammans i Brooklyn (där hon är född), vilket är anmärkningsvärt eftersom paret separerade 2017. Men i intervjuer har Perlman sagt att det inte finns några planer på en skilsmässa. Tvärtom har deras relation stärkts tack vare separationen.

helskärm Rhea Perlman i dag.

Paret har varit gifta i 40 år och har tre barn, däribland skådespelaren Lucy DeVito.

Perlman föddes in i en judisk invandrarfamilj och träffade blivande maken redan 1972. När han blev berömd i tv-serien ”Taxi” fick även hon en liten roll som hans flickvän.

Stora succén kom förstås i ”Skål” och hon belönades med fyra Emmys under seriens gång.

Efter det har hon fortsatt ha roller på scen och i filmer och tv-serier. 2009 spelade hon mot dottern Lucy i en pjäs i New York. Hon har även tjänstgjort som barnboksförfattare, med bokserien ”Otto undercover”.

Härnäst kommer vi att se Rhea Perlman i en mycket omtalad film, ”Barbie”, med Margot Robbie och Ryan Gosling.

helskärm George Wendt som Norm Peterson.

Kusinen dog i simolycka: George Wendt

Norm Peterson var barens trognaste kund. Varje gång han klev in genom dörren möttes han av ett unisont utrop: ”Norm!” Hustrun sågs aldrig i serien, men var ett ständigt föremål för skämt.

George Wendt är 73 år gammal. Hans första jobb i Chicago-baserade humorgruppen Second City var att sopa golven.

helskärm George Wendt i dag.

Det gick bättre senare. Han fick diverse småroller innan ”Skål” landade i hans knä. Efter den succén fick han huvudrollen i en egen tv-serie, ”The George Wendt show”, men den lades snabbt ner.

Wendt har dock haft en mycket produktiv karriär, med roller i filmer och tv-serier, varvat med insatser i musikvideor, reklamfilmer och pjäser. På scen har han bland annat spelat den klassiska kjolrollen Edna Turnblad i musikalen ”Hairspray”.

Under tiden i Second City träffade Wendt sin blivande hustru, Bernadette Birkett, som sedermera skulle göra rösten till Norms osedda fru i ”Skål”. Tillsammans har de tre barn och bor i Los Angeles.

Wendt har en berömd systerson, skådespelaren och forna ”Saturday night live”-stjärnan Jason Sudeikis. Förra året rapporterades det att Wendts kusin, som också heter George Wendt, dog när han simmade i Lake Michigan.

helskärm John Ratzenberger som Cliff Clavin.

Miljövänlig uppfinnare och Trump-supporter: John Ratzenberger

Cliff Clavin var barens besserwisser, en brevbärare och evig singel som fortfarande bodde hemma hos mamma.

Idag är John Ratzenberger 75 år. På 1970-talet turnerade han med en humorgrupp i Europa, vilket följdes av småroller i storfilmer som ”Superman II” och ”Rymdimperiet slår tillbaka”.

helskärm John Ratzenberger idag.

Ratzenberger provspelade för en annan roll i ”Skål” och var själv den som föreslog att de skulle skapa en rollfigur i serien som var en riktig besserwisser, har regissören James Burrows berättat.

Efter serien blev Ratzenberger kanske den mest trogna medarbetaren som filmstudion Pixar har haft. Han har medverkat i 22 av deras filmer, allt från ”Toy story” till ”Hitta Nemo” och ”Bilar”.

Ratzenberger bor i den lilla staden Vashon i Washington tillsammans med hustrun Julie. Han har varit gift en gång tidigare med Georgia som han fick två barn med.

”Cliff” är även aktiv politiskt och har kampanjat för diverse republikanska kandidater, ibland tillsammans med ”Skål”-kollegan Kelsey Grammer. 2016 var han entusiastisk Trump-supporter.

Hans mest framgångsrika arbetsinsats, vid sidan av skådespeleriet, är som miljövänlig uppfinnare. Han skapade ett nytt sätt att förpacka varor, gjort av biologiskt nedbrytbart material. 1992 sålde han sitt företag till en större industri.

helskärm Kelsey Grammer som Frasier Crane.

Tvingades identifiera sin mördade syster: Kelsey Grammer

Psykologen Frasier Crane dök upp i tredje säsongen som Dianes nye pojkvän, en rival till Sam. Relationen bröt samman, men Frasier blev ändå stamkund i baren.

Kelsey Grammer, 67, var under 1990-talet en av tv:s största stjärnor och betalades över sju miljoner kronor per avsnitt av ”Frasier”. Då tänkte han nog ibland tillbaka på sin ytterst blygsamma början. När han fick rollen som dr Crane i ”Skål” bodde han mer eller mindre i sin bil, har regissören James Burrows berättat.

helskärm Kelsey Grammer i dag.

Grammer föddes på Jungfruöarna men växte upp i New Jersey och Florida. Hans far mördades 1968 av en taxichaufför som sa sig vara motiverad att döda vita människor efter mordet på Martin Luther King Jr.

Grammers syster mötte ett ännu grymmare öde. Hon kidnappades, våldtogs och mördades i Colorado 1975. Som om det inte var nog dog även hans två halvbröder i en olycka 1980. Händelserna påverkade Grammer djupt, inte minst eftersom det var han som tvingades identifiera systern Karens kropp.

Det har blivit fyra äktenskap. Visserligen har det resulterat i sammanlagt sju barn, men hans romanser har ofta lett till misär och domstolsuppgörelser. Grammer har i intervjuer sagt att många kvinnor ”trodde att de dejtade Frasier, men i stället fick de Kelsey”. Nuvarande äktenskapet, med betydligt yngre före detta flygvärdinnan Kayte Walsh, har dock hållit i ett decennium.

Depression och droger har krävt mycket energi i Grammers liv. 1988 greps han för rattfylleri och kokaininnehav. Det skulle inte bli första gången. Han fortsatte kämpa med sina alkohol- och kokainbesvär genom åren. 2008 var han nära att dö av en hjärtinfarkt.

Bättre har det gått med karriären. Kelsey Grammer spelade Frasier i sammanlagt 20 år genom två våldsamt populära tv-serier. Han har även skördat framgångar inom teater och film. Han är ständigt återkommande i ”Simpsons” som Barts nemesis Sideshow Bob och senast har det pratats om en eventuell reboot av ”Frasier”.

Grammer har belönats med fem Emmys och tre Golden Globes.

helskärm Woody Harrelson som Woody Boyd.

Pappan var yrkesmördare: Woody Harrelson

Oskuldsfulle landsortspojken Woody Boyd kom till storstan och blev bartender. Han hängde inte riktigt med i skämtandet och diskussionerna, men var snäll och rar.

Woody Harrelson, 61, blev stor Hollywoodstjärna efter tiden i ”Skål” och ses härnäst på svenska biografer i Ruben Östlunds ”Triangle of sadness”.

Han föddes i Texas utan något större inflytande från faderns sida. Charles Harrelsons yrke, att mörda människor för pengar, gjorde att han var frånvarande i sonens liv. För gott 1979, när han dömdes till livstids fängelse för mordet på en domare.

helskärm Woody Harrelson på Cannes-festivalen i somras.

Woody återupptog dock kontakten med sin far och utvecklade en sorts vänskap med honom, trots hans blodiga förflutna. Fadern dog i fängelset 2007.

Woody började plugga i Indiana där han blev kompis med framtida vicepresidenten Mike Pence. Några år efter teaterstudierna anlitades Harrelson i ”Skål” och blev kvar i åtta säsonger.

Efteråt sköt filmkarriären fart rejält. Några av hans största framgångar är som porrikon i ”Larry Flynt – skandalernas man” (som han Oscarnominerades för), ”White men can’t jump” (1992), ”Natural born killers” (1994), ”Kingpin” (1996), ”Den tunna röda linjen” (1999), ”No country for old men” (2007) och ”Three billboards outside Ebbing, Missouri” (2017), som han återigen Oscarnominerades för.

Han har tillbringat åratal som marijuanaaktivist och i år startade han en firma som säljer cannabis lagligt. Han är även vegan och miljöengagerad.

Han är gift sedan 2008 med Laura, en före detta assistent, och de bor i Maui på Hawaii och har tre döttrar. Harrelson var tidigare gift några månader med Neil Simons dotter Nancy.

helskärm Kirstie Alley som Rebecca Howe.

”Masked singer”, viktkamp och scientologi: Kirstie Alley

När baren köptes upp av ett större företag tog Rebecca Howe över som chef, vilket ledde till ständiga konflikter (och senare romans) med Sam. Rebecca var oerhört neurotisk.

Kirstie Alley är 71 år gammal och en flitig twittrare där hon har uttryckt sitt stöd för Donald Trump. Tidigare i år medverkade hon i ”Masked singer” och hon har även deltagit i USA:s version av ”Let’s dance”. Hon dyker även upp i enstaka tv-roller.

helskärm Kirstie Alley i ”Masked singer”.

Men hon var en större stjärna förr. Svenska tv-tittare fick dubbla doser av Alley i slutet av 1980-talet när hon ersatte Shelley Long i ”Skål” och spelade den alltmer sinnessjuka slavmotståndaren Virgilia i miniserien ”Nord och syd”.

Alley föddes i Kansas, men flyttade till Los Angeles för att hänge sig åt scientologin, som hon fortfarande är aktiv inom, och för att bli inredningsarkitekt.

Men det blev skådespeleri i stället och filmdebuten kom i form av ”Star trek II” 1982. Största filmsuccén, ”Titta, han snackar”, kom 1989 medan Alley fortfarande hade sin roll i ”Skål”.

Efter ”Skål” fick hon egen komediserie, ”Veronica’s closet”, som höll i tre säsonger. Ett senare försök, ”Kirstie”, där hon spelade mot ”Skål”-kollegan Rhea Perlman, lades ner efter en säsong 2013. Men filmkarriären innefattar även en respekterad Woody Allen-film, ”Harry bit för bit” (1997).

Alley hade ett högprofilerat äktenskap med ”Nord och syd”- och ”Baywatch”-stjärnan Parker Stevenson i 14 år. Paret adopterade två barn. Hon har även ett tidigare äktenskap bakom sig.

Kirstie Alleys kamp med vikten har det skrivits mycket om och stjärnan har även tjänat pengar på det som talesperson för bantningsmärket Jenny Craig. 2013 tvingades hon betala över en miljon kronor i en stämning där hon riskerade att dömas för falsk marknadsföring av egna bantningsprodukter.

helskärm Nicholas Colasanto som ”Coach”.

Dog framför tv:n: Nicholas Colasanto

”Coach” Ernie Pantusso var Sam Malones gamle tränare som nu tjänstgjorde som bartender. Långsam och förvirrad, men med ett hjärta av guld.

Nicholas Colasanto tjänstgjorde i andra världskriget och hade planer på att bli revisor. Men skådespeleriet lockade. Han hade en hyfsat framgångsrik karriär som skådespelare och tv-regissör under 60- och 70-talen.

Ett hjärtproblem och alkoholism gjorde att Colasanto länge kämpade med sin hälsa. Han hade planer på att pensionera sig när han erbjöds rollen i ”Skål”.

Det blev hans mest berömda insats – och även sista. 12 februari 1985 dog han i sitt hem framför tv:n, 61 år gammal. Även om han höll sina hjärtproblem hemliga för kollegorna var hans sviktande hälsa ett orosmoment vid inspelningen.

Rollfiguren ”Coach” dog även i serien och ersattes av nykomlingen Woody Boyd (Woody Harrelson).

Colasanto var aldrig gift, men hade två systrar i Rhode Island, delstaten där han föddes. Det är även där han är begravd.

helskärm Bebe Neuwirth som Lilith Sternin.

Höftopererad Broadwaystjärna och djurvän: Bebe Neuwirth

Psykologen Lilith Sternin introducerades i fjärde säsongen av ”Skål” som Frasiers nya dejt och sedermera hustru. En isdrottning vid första ögonkastet, men passionerad under ytan.

Bebe Neuwirth är 63 år gammal och Broadwaystjärna.Drömmen var från början att dansa balett, men när hon såg en musikal på Broadway vid 15 års ålder ändrade hon sig. Musikalpremiären skedde 1980 i ”A chorus line” och därefter kom succé efter succé. Neuwirth har bland annat medverkat i ”Chicago”, ”Sweet charity” och ”Familjen Addams” där hon (självklart) spelade Morticia Addams.

helskärm Bebe Neuwirth på Tonygalan i somras.

Neuwirth provspelade för rollen som Lilith och trodde att det skulle bli en engångsgrej. Men hon blev en hit och rollen gjordes permanent. Det ledde dels till att hon repriserade rollen i ”Skål”-spinoffen ”Frasier” 1993, dels att hon fick en ganska framgångsrik filmkarriär, med roller i ”Gifta på låtsas”, ”Bugsy”, ”Jumanji” och ”Summer of Sam”.

Neuwirth hade även en återkommande roll i flera säsonger av tv-serien ”Madam secretary”.

Privat är hon gift med regissören Chris Calkins sedan 2009. Hon var tidigare gift med Paul Dorman men de skilde sig 1991. Det har inte blivit några barn.

Hon är engagerad djurrättsvän och har även startat en välgörenhetsfond för dansare i nöd. Danskarriären är ofta kortlivad på grund av skaderisken och Neuwirth har själv genomgått två höftoperationer.

