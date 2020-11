Seriemördare, stålar och schack

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 05 november 2020 kl. 10.21

Foto: ITV/HBO/Netflix. ”Des”, ”Industry” och ”The queen’s gambit”.

VECKANS STREAMINGTIPS David Tennant är otäck som verklig skotsk seriemördare i ”Des”. ”Industry” följer de unga, ambitiösa och självdestruktiva i Londons finansvärld. Och Netflix hypereleganta miniserie ”The queen’s gambit” tacklar schack, missbruk och kvinnligt geni.

Des



David Tennant är ruggigt bra i den här tredelade miniserien om den skotske seriemördaren och nekrofilen Dennis Nilsen, som under åren 1978-1983 mördade minst tolv pojkar och unga män i London. Handlingen tar sin början 1983, då en rörmokare hittar vad som verkar vara mänskligt kött och ben i avloppet från Nilsens hus, och kretsar sedan till stor del kring hur polisen som leder utredningen (Daniel Mays) och biografikern Brian Masters (Jason Watkins) – vars bok om Nilsen ligger till grund för serien – i förhör och samtal försöker få grepp om monstret med den synnerligen vardagliga uppsynen.

C More. Premiär på måndag

Industry



Mickey Down och Konrad Kay har skapat den här serien om en grupp unga och hungriga trainees som konkurrerar om ett begränsat antal permanenta platser på en investmentbank i London. Lena Dunham är exekutiv producent och har också regisserat det första avsnittet, där vi introduceras för ett gäng självdestruktiva och smått förvirrade men ambitiösa tjugonågontings som armbågar sig fram så gott de kan på jobbet, för att senare söka kickar i form av sex, droger och fest. Ganska lovande – även om serien så här i coronatider inte känns riktigt så hipp och ajour som det nog var tänkt att den skulle göra. Den ter sig snarare som en retrofantasi.

HBO Nordic. Premiär på tisdag

The queen's gambit



En riktigt elegant och smått förtrollande ny miniserie i sju delar, baserad på Walter Tevis bok med samma namn. Om missbruk, schack, inre demoner och kvinnligt geni, i en tid då hög intelligens främst var något som tillskrevs män. Handlingen utspelar sig på 50- och 60-talen, och följer Beth Harmon (spelad av Annabeth Kelly och Isla Johnston som barn och Anya Taylor-Joy som lite äldre); en föräldralös flicka som både blir beroende av lugnande medel och blommar ut till schackgeni på ett barnhem, och sedan siktar på att bli världens bästa spelare samtidigt som hennes missbruk förvärras. En av årets bästa överraskningar.

Netflix



