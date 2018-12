Alexander Skarsgård + FÖLJ

”The little drummer girl” – spionspänning i lyxförpackning med Alexander Skarsgård



1 av 2 | Foto: Jonathan Olley/AMC/Ink Factory. Alexander Skarsgård och Florence Pugh i ”The little drummer girl”.

TV 10 december 2018 16:33

TV-RECENSION Efter ”The night manager” kommer nu ännu en lyxigt förpackad John le Carré-serie. I ”The little drummer girl” spelar Alexander Skarsgård mot Michael Shannon och en lysande Florence Pugh.

The little drummer girl

C More

Miniserie i åtta delar

Av Michael Lesslie och Claire Wilson, med bl a Florence Pugh, Alexander Skarsgård, Michael Shannon, Michael Moshonov och Simona Brown.

SPIONDRAMA 2016 gjorde den John le Carré-baserade miniserien "The night manager" succé. Bland annat vann regissören Susanne Bier en Emmy, och både Tom Hiddleston, Olivia Colman och Hugh Laurie Golden Globe-belönades för sina skådespelarinsatser.

Nu gör brittiska BBC, amerikanska AMC och le Carrés producerande söner Stephen och Simon Cornwell gemensam sak igen, med "The little drummer girl", som även den är ett prestigeprojekt med exklusiv look, skådeplatser värdiga en Bondfilm och tunga namn bakom och framför kameran.

Den här gången är det den sydkoreanske snitsaren Park Chan-wook som regisserar, och huvudrollerna spelas av Florence Pugh, Alexander Skarsgård och Michael Shannon.

"The little drummer girl", som alltså är baserad på le Carrés bok från 1983, utspelar sig på 70-talet och kretsar kring spioneri, terrorism, kärlek, lögner och teater i Israel–Palestina-konflikten.

När en palestinsk terrorcell börjar utföra attentat mot civila judar i Europa med hjälp av en västerlänning (en ung svenska), bestämmer sig Martin Kurtz (Shannon) – spionmästare på den israeliska underrättelsetjänsten Mossad – för att använda sig av samma metod för att infiltrera och tillintetgöra sina fiender.

Han hittar sin perfekta dubbelspelskandidat i Charlie Ross (Pugh). En ung, brittisk, bohemisk och radikal skådespelerska som han rekryterar till sin sak, med hjälp av agenten Gadi Becker (Skarsgård).

Den mystiska, tystlåtna Becker blir Charlies handledare, men känslor uppstår medan de två ägnar sig åt ett sorts bisarrt, erotiskt laddat genrep inför den roll som Charlie ska spela i Kurtz plan, och intrigen tätnar i takt med att gränser suddas ut, faran ökar och lojaliteter testas.

"The little drummer girl" är mer ambitiös, men också långsammare och lite gropigare än "The night manager". Men tålamod belönas, och styrkorna väger betydligt tyngre än svagheterna.

Pugh är förtrollande i en roll spelad med charm, intelligens och uppstudsighet, visuellt är serien rena rama vintagedrömmen och Chan-wooks regi är verkligen någonting utöver det vanliga, full av lekfullhet och oväntade val.



”The little drummer girl” har premiär på C More den 13 december.

Se det här också: Ja, "The night manager" bör du naturligtvis se, om du inte redan har sett den. Finns på C More.



Visste du att... Florence Pugh även är aktuell med filmen "Outlaw king", som hade premiär på Netflix i november.



Just nu... är vi många som undrar om Alexander Skarsgård kommer att dyka upp i säsong två av HBO-succén "Big little lies" eller inte.

