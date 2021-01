En av årets bästa tv-serier är redan här

Russell T Davies skildrar 80-talets aidskris i måstet ”It’s a sin”

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 20 januari 2021 kl. 16.38

Uppdaterad: 20 januari 2021 kl. 16.51

Foto: Ben Blackall/HBO Nordic Ur ”It’s a sin”.

TV-RECENSION Russell T Davies tar sig an 80-talets aidskris i hjärtslitande och arga, men också glädjefyllda, livsbejakande och roliga ”It's a sin”.

Se den.

++++

It's a sin

HBO Nordic

Miniserie i fem delar

Av Russell T Davies, med bl a Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West, Nathaniel Curtis, Keeley Hawes, Shaun Dooley, Neil Patrick Harris, Stephen Fry.

DRAMA Vi har sett 80-talets aidskris skildras på svenska i Jonas Gardells sorgliga ”Torka aldrig tårar utan handskar”, och i USA har HBO gjort miniserien ”Angels in America” och filmen ”The normal heart”.

Med fem avsnitt långa ”It's a sin”, döpt efter Pet Shop Boys 80-talsklassiker, tar Russell T Davies (mannen bakom, bland annat, den banbrytande gayserien ”Queer as folk”, ”En engelsk skandal” och ”Years and years”) sig an krisen och tidseran ur ett brittiskt perspektiv.

Serien tar avstamp i 80-talets begynnelse och börjar med att unge Ritchie Tozer (Olly Alexander) lämnar en inskränkt tillvaro på Isle of Wight för att börja sitt verkliga liv i ett friare och mer tolerant London. Där dröjer det inte länge förrän han börjar ta för sig av allt som den vitala gayscenen har att erbjuda, och tillsammans med den flamboyante Roscoe (Omari Douglas), som har lämnat sin nigerianska familj, den blyge walesaren Colin (Callum Scott Howells), tjejkompisen Jill (Lydia West) och studenten Ash (Nathaniel Curtis) bildar han kollektiv i en stor lägenhet som får smeknamnet The Pink Palace.

Livet är underbart, fyllt av fest, fritt sex, vänskap, drömmar, ambition och ungdomlig entusiasm. Men i utkanterna av deras värld börjar ett hot torna upp sig på horisonten. Det skrivs om en mystisk sjukdom. Män, och pojkar på väg att bli män, försvinner från vänner och från jobb, och dör i skymundan, ensamma i sjukhussängar eller hemma hos de familjer som en gång försköt dem.

Plasthandskar träs på. Tillhörigheter bränns. I begravningstal utelämnas det och dem som inte bör nämnas. Föräldrar gråter av skam, skuld och ånger.

Och hotet kryper allt närmare, samtidigt som etablissemanget står tyst och kallt inför lidandet.

”It's a sin” är en hjärtslitande serie, och en hård och arg dom över ignorans, grymhet, hyckleri och homofobi. Men den är också rolig, varm, livsbejakande och glädjerik. En hyllning av alla dessa förlorade liv, och av dem som ändå fanns där. Som tröstade, vårdade, höll händer, och sörjde.

Det är, kan redan sägas, säkerligen en av de allra bästa serier vi kommer att få se under hela 2021, med unga fynd i huvudrollerna och etablerade namn som Stephen Fry, Neil Patrick Harris och Keeley Hawes (som är i enastående form som Ritchies kärleksfulla men förödande trångsynta mamma) i viktiga biroller.

Se!



”It’s a sin” har premiär på HBO Nordic den 23 januari.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 20 januari 2021 kl. 16.38