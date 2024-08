Nya ”Hotell Romantik” är en typisk uppföljare

SVT:s sågade succé är tillbaka – nu i hetare klimat

TV-KRÖNIKA ”Hotell Romantik” är tillbaka, med en säsong som i sann uppföljaranda ser ut att kräma på med mer av det mesta.

Den 6 januari förra året, två dagar före premiären av ”Hotell Romantik”, påstod jag att SVT hade gjort ren och skär feelgood och ”i princip kritiksäkrad tv”.

Nå, man kan inte vara på topp jämt.

Dagarna och veckorna därpå ägde, precis tvärtemot vad jag hade förutspått, ett kritiker-SM i kreativ sågning rum.

”Hotell Romantik” var ålderistiskt, sexistiskt, cyniskt och genant, ett pensionärszoo som upprätthöll mossiga normer, och snudd på lyteskomik. Programledarna Kristina "Keyyo" Petrushina och Erik Ekstrand var för unga, för hurtiga, de pratade till deltagarna som om de vore barn, och de påminde om två skötare på en demensavdelning. Och boendet, ett vansinnigt vackert beläget schweiziskt alphotell med anor, andades död och gammalt sanatorium.

Och till råga på allt uppmuntrades deltagarna att ragga framför kamerorna. Vilket så vitt jag vet har varit hela poängen med varenda dejtingsåpa någonsin, men tydligen var stötande i just det här fallet.

Jag såg det inte komma, så att säga.

Men jag hade i alla fall rätt i att SVT hade en garanterad hit.

Dejtingprogrammet för 65-plussare blev en supersnackis med succésiffror. Och nu, just när vi har samlat ihop oss efter dejtingdramatiken i Netflix oväntat lyckade svenska version av ”Love is blind”, är den andra säsongen här.

Lekledarna Keyyo och Ekstrand är tillbaka (dock tyvärr bara ett år äldre än förra året så de har inte åldrats märkbart, för dem som hade hoppats på det). Men deltagarantalet är sänkt från 28 till 24, för att det ska bli lite mer fokus på varje person. Och Berghotel Schatzalp är ersatt av ett slottshotell på Portugals västkust.

Och framför allt vet deltagarna den här gången vad som väntar dem och vad som förväntas av dem, vilket borgar för en typisk uppföljarsäsong där många går ut stenhårt både vad gäller att göra intryck på tittarna och att veva in potentiella partners.

En extremt göteborgsk säljare går runt i Borat-mankini, vilket han påstår brukar vara ett mycket uppskattat inslag på hemmaplan men verkar funka mindre bra här. En irländsk lastbilschaufför låtsasramlar i poolen med kläderna på. Och en norsk ”inspiratör” intrigerar genom att helt fräckt och väldigt öppet lägga an på en annan mans dejt.

Både män och kvinnor är överlag oerhört på hugget, och man får tidigt känslan av att det här kan bli precis så stökigt som man från produktionshåll naturligtvis hoppas på att det ska bli.

Men samtidigt finns allvaret och de gripande historierna där. Om ett hus som plötsligt är tyst, om rädslan för att tyna bort utan att någon saknar en, om en säng där ena halvan gapar tom.

SVT söker redan deltagare till nästa säsong, och det gör de förmodligen rätt i.

”Hotell Romantik” kommer troligtvis att väcka anstöt och irritation, igen. Men det kommer också att omfamnas, igen.

Inte minst som ett sorts framtidslöfte om det glada pensionärslivet, för de desillusionerade yngre generationer som själva riskerar att behöva jobba mer eller mindre hela vägen ner i graven.

