Svenska krimserien ”En helt vanlig familj” blev en världssuccé på Netflix

Streamingjätten har avslöjat sina tittarsiffror

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-05-24

Den svenska kriminalserien ”En helt vanlig familj” blev en världssuccé med 28 miljoner visningar, visar nya tittarsiffror från Netflix.

För blott andra gången hittills har Netflix delat med sig av sina detaljerade tittarsiffror, något de kallar What we watched. Den globala strömningsjätten presenterar vilka tv-serier och filmer som gått hem hos publiken under det andra halvåret 2023 – och en svensk serie finns på topp 20 i hela världen.

expand-left helskärm Lo Kauppi, Alex Karlsson Tyrefors och Björn Bengtsson i "En helt vanlig familj", som blev en världssuccé på Netflix. Pressbild.

Mattias Edvardsson-filmatiseringen ”En helt vanlig familj” med Alex Karlsson Tyrefors, Lo Kauppi och Björn Bengtsson i huvudrollerna samlade ihop hela 28 miljoner visningar, fördelat på sex avsnitt, och kommer på 17:e plats på topplistan. Serien blev därmed en större tittarsuccé i världen än mer omtalade satsningar, som höstens säsong av ”The crown”.

Evin Ahmad var med i en ännu större succé. Den svenska skådespelaren hade huvudrollen i engelskspråkiga thrillerserien ”Who is Erin Carter?” som kom trea bland alla tv-serier på Netflix mellan juli och december i fjol med 50,1 miljoner visningar.

expand-left helskärm ”Who is Erin Carter?”.

Äventyrsserien ”One piece” sågs av flest, med 71,6 miljoner visningar.

Även svenska Netflixfilmer gick bra över hela världen i fjol. Mellan juli och december noterades skräckfilmen ”Konferensen” med Adam Lundgren och Katia Winter i huvudrollerna för 18,8 miljoner visningar.

Fares Fares regidebut, gisslandramat ”En dag och en halv” fick 15 miljoner visningar.

Den allra största filmen på Netflix under tidsperioden var ”Leave the world behind”. Den dystopiska satiren med Julia Roberts hade 121 miljoner visningar.

expand-left helskärm One piece

Netflix topp 10, juli–december 2023

Serier:

1. ”One piece” 71,6 miljoner visningar.

2. ”Älskade barn” 52,5 miljoner visningar.

3. ”Who is Erin Carter?” 50,1 miljoner visningar.

4. ”Lupin” 49,7 miljoner visningar.

5. ”The witcher” 47,9 miljoner visningar.

6. ”Sex education” 46,3 miljoner visningar.

7. ”Beckham” 43,9 miljoner visningar.

8. ”CoComelon” 37,6 miljoner visningar.

9. ”Virgin river” 35,8 miljoner visningar.

10. ”The Lincoln lawyer” 35,7 miljoner visningar.

Filmer:

1. ”Leave the world behind” 121 miljoner.

2. ”Heart of stone” 109,6 miljoner.

3. ”Leo” 96,0 miljoner.

4. ”Nowhere” 86,2 miljoner.

5. ”The out-laws” 83,8 miljoner.

6. ”Hidden strike” 73,3 miljoner.

7. ”Reptile” 73,1 miljoner.

8. ”The killer” 67,8 miljoner.

9. ”Family switch” 61,9 miljoner.

10. ”The boss baby” 61,7 miljoner.