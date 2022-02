Mejla Karolina Fjellborg

Plötsligt är de överallt – serierna med stake i

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm

TV-KRÖNIKA Något sorts penisrally pågår uppenbarligen på streamingbörsen.

Men vad beror det manliga könsorganets plötsliga… tillväxt på?

Full-frontal male nudity.

Blottade penisar alltså, sedda framifrån och väl synliga.

De har länge varit så sällsynta att de få som faktiskt har dykt upp, nästan har fått klassikerstatus.

Richard Gere blev en penispionjär med ”American gigolo” 1980.

Och om jag säger Bruce Willis i ”Color of night”, Kevin Bacon i ”Wild things”, Viggo Mortensen i ”Eastern promises”, Michael Fassbender i ”Shame”, Jason Segel i ”Dumpad” – och här hemma Ola Rapace i ”Tillsammans”... Då fattar de flesta genast vad den minsta gemensamma nämnaren är.

Men nu! Plötsligt ser vi ett bombardemang av manliga könsorgan. Inte minst på tv-fronten.

HBO :s ”Euphoria” var tidigt ute med en omdiskuterad scen där cirka 30 penisar trängs i ett omklädningsrum. (Och då var ändå runt 80-talet bortklippta, enligt skaparen Sam Levinson.)

Året därpå blottade sig Paul Mescal i ”Normala människor”. Tätt efter följde allmänt sexfixerade ”Industry”.

Sedan öppnades dammluckorna, och de senaste tolv månaderna har det hela börjat likna en yrvaken fixering.

Någon, någonstans, frågade om vi har gått in i ”kukens år” enligt den kinesiska kalendern. Och man kan ju undra.

Tänk på hästballescenen i duschen i Netflix tantsnusk ”Sex/life”. På Oscar Isaac i Bergman-remaken ”Scenes from a marriage”. På Steve Zahn i ”The White Lotus”. På Roman Roys dickpick-haveri i ”Succession”.

På det faktum att Sebastian Stans silikonpenis har EN TALANDE ROLL i ”Pam & Tommy” (Jason Mantzoukas gjorde rösten, om någon undrar).

helskärm Lily James och Sebastian Stan i ”Pam & Tommy”.

”Euphoria” har fortsatt att mata på med en veritabel parad. Och medan ”Sex and the city”, på sin tid, främst klädde av sina kvinnliga stjärnor, har uppföljaren ”And just like that” självklart hoppat på den senaste, manliga, trenden.

Någon sorts revolution verkar alltså pågå. Men frågan är om någon egentligen vet varför.

En förklaring man gärna vill köpa rakt av är att det handlar om jämställdhet. Tidigare har det varit män som har skrivit manus, regisserat och producerat, och kvinnliga skådespelerskor har vackert få klä av sig. Men nu arbetar fler kvinnor även bakom kameran, och en generell förflyttning av attityder har lett till en liten justering i den dubbelmoral som alltid har omgett manlig nakenhet gentemot kvinnlig – både vad gäller censurregler och tittarreaktioner.

Och det är säkert en del av förklaringen.

Men samtidigt ska man ha i åtanke att det lilla klivet framåt till stora delar bara rör sig på ytan, då manliga skådespelare som ser ut att vara helnakna långt ifrån alltid faktiskt är det.

Penisproteser säljer som smör i solsken just nu.

Och även om jämställdhetsvinkeln är lockande, håller denna mer illusionslösa teori förmodligen bättre:

Nakna penisar är fortfarande tillräckligt mycket av en djärv nymodighet för att, om inte välta hela internet så i alla fall sätta det i gungning.

Att slänga in en eller ett par i en serie kan helt enkelt vara effektivt. Antingen för att skapa humor, eller för att signalera att här handlar det inte om vilken dussinproduktion som helst.

Här har vi en serie med stake i.

FJELLBORGS FAVORITER



arrow Vikings: Valhalla

Vissa svagheter finns, men Netflix vikingauppföljare, som har premiär den 25 februari, är överlag mustig och välgjord, och fans av genren lär inte bli besvikna. Inte bara moderserien ”Vikings”, utan även ”Game of thrones”, verkar ha stått modell. Både Littlefinger och Joffrey går igen.



arrow Blackport

Håll ögonen på den här isländska historien, som har premiär i SVT den 27 februari. Ämnet – hur alltingets beslut om fiskekvoter på 80-talet förändrade både fiskeindustrin och samhället – kanske inte låter så lajbans. Men allt handlar, som bekant, om utförandet.



arrow Space force

En andra säsong av Steve Carells och Greg Daniels serie om USA:s nybildade ”rymdstyrka” finns nu på Netflix. Och trots att känslan fortfarande är att den kunde, och borde, vara roligare, är det liksom hemtrevligt att se Carell i en ny arbetsplatskomedi.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Publisert: Publicerad: 24 februari 2022 kl. 13.25