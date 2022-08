Aidan gör comeback i andra säsongen av ”And just like that...”

Medverkar i flera avsnitt

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm John Corbett återvänder som Aidan i ”And just like that”.

And just like that... så är Aidan tillbaka.

I den nya säsongen av ”Sex and the city”-uppföljaren återförenas Carrie Bradshaw med sin ex-pojkvän, skriver Deadline.

I våras kunde fansen ännu en gång få följa gänget från ”Sex and the city”. Uppföljaren till den omåttligt populära tv-serien fick namnet ”And just like that” och nyligen stod det klart att det blir en säsong två.

helskärm Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Catrall och Cynthia Nixon.

Aidan tillbaka i nya säsongen

Nu får fansen ännu en anledning till att jubla. Enligt Deadline ska en av Carrie Bradshaws ex-pojkvänner dyka upp i kommande säsong.

Skådespelaren John Corbett, 61, kommer ännu en gång att hoppa in och axla rollen som Aidan Shaw. Han kommer att synas i flera avsnitt och ska enligt uppgifter då återförenas med Carrie Bradshaw, spelad av Sarah Jessica Parker, 57.

Streamingtjänsten HBO Max som sänder ”And just like that...” vill inte kommentera uppgifterna.