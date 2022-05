Mejla Karolina Fjellborg

Vi måste börja prata om Apple TV+

Apples streamingtjänst levererar inte mest – men bäst

helskärm Gary Oldman i ”Slow horses”.

TV-KRÖNIKA Det är hög tid att börja ta notis om Apple TV+.

Streamingvärldens underdog, som den här våren har börjar te sig smått omistlig.

Det borde pratas mer om Apple TV+.

Apples streamingtjänst lanserades visserligen, hösten 2019, med poänglöshet som kraftig bismak.

En teknikjätte skulle ge sig in i streamingkriget. För att de kunde. De viftade med stora pengar och stora namn, men den stjärnspäckade, tänkta flaggskeppsserien ”The morning show” var stabil som bäst, och science fiction-dramat ”See”, med ”Game of thrones”-stjärnan Jason Momoa, började skrattretande dåligt.

Dessutom: Ungefär noll dollar hade lagts på ”licensed content”, det vill säga rättigheterna att visa äldre, populära titlar producerade av andra. Så vad användare möttes av, var en skral uppställning, faktiskt inte mycket mer än en handfull, halvdana originalproduktioner.

Imponerande var det inte. Och om någon skulle vilja betala för tjänsten efter att den gratisperiod som följde med på köpet av en Apple-produkt hade löpt ut, kunde man verkligen fråga sig.

helskärm Ted Lasso.



Men efter ett tag blev anledningarna att börja bry sig sakta men säkert fler och fler.

Komediserien ”Ted Lasso” blev med sin varma och optimistiska hållning den perfekta streaminghiten för pandemins 2020.

Titlar som ”Central Park”, ”Acapulco”, ”Dickinson” och ”For all mankind” (med Joel Kinnaman) har alla varit bättre än vad de har fått publikt erkännande för.

Och till Netflix stora förtret blev det tidigare i år Apple TV+ som, med (visserligen överskattade) ”CODA”, knep den första tunga streaming-Oscarn för bästa film.



Utbudet är fortfarande litet i jämförelse med andra tjänster, och allt som Apple har gjort de senaste åren har verkligen inte varit bra. Men tillräckligt mycket har varit det för att man ska kunna konstatera att medan Netflix dränker sin tjänst med innehåll, och Disney+ mjölkar allt de kan ur varumärken som Marvel, Star Wars och så klart Disney, har Apples position som streamingvärldens underdog lett till en typ av kreativitet och ”färre men värre”-tänk som inte riktigt hittas på annat håll.

helskärm ”The afterparty”.



Och den här våren har de kvalitetsgasat så att det har pirrat i magen.

Hittills i år har faktiskt ingen annan aktör, inte ens HBO, gett oss bättre och mer originella nya serier.

Det började med mordmysteriekomedin ”The afterparty” och den ljuvliga barnserien/nostalgitrippen ”Fragglarna: Tillbaka till Fraggelberget”. Sedan följde teknikthrillern ”Severance”, Samuel L Jackson-briljerandet i ”The last days of Ptolemy Grey”, årets koreanska elegant ”Pachinko” och den underbara brittiska spionthrillern ”Slow horses”, med Gary Oldman i livets form.

Och nu hände det nyss igen, med den övernaturliga seriemördarthrillern ”Shining girls”. Den har inte bråttom, och den är nästan obarmhärtigt mörk – men den belönar tålamod. Och Elisabeth Moss, som har gjort en konstart av att spela traumatiserade kvinnor som reser sig på nio, måste ses.

Härnäst: det både tjusiga och otäcka kostymmysteriet ”The Essex serpent”, efter Sarah Perrys ”Ormen i Essex”.

Inget av ovanstående må ha någon enorm dragningskraft på massorna, och Apple TV+ må fortfarande befinna sig i botten av streamingvärldens näringskedja, sett till antalet abonnenter.

Men fortsätter det så här, går det snart inte längre att vara utan tjänsten.

helskärm Elisabeth Moss i ”Shining girls”.

FJELLBORGS FAVORITER



check Clark

Bill Skarsgård är makalöst underhållande som Clark Olofsson i Jonas Åkerlunds ”Clark”. En serie som trycker plattan i mattan från start, och sedan aldrig lättar på gasen. Sex avsnitt rock’n’roll, med ett gytter av humorister i biroller. På Netflix.



check The staircase

Jean-Xavier de Lestrades inflytelserika true crime-dokumentär ”The staircase” har blivit en välspelad och fascinerande komplex HBO Max-serie. Med Colin Firth som Michael Peterson, och Toni Collette som frun som han kanske, eller kanske inte, mördade.



check Gentleman Jack

Ett kärt återseende på HBO Max. Suranne Jones är tillbaka som den lesbiska industrialisten, landägaren, dagboksförfattarinnan och naturkraften Anne Lister i en andra säsong av Sally Wainwrights ”Gentleman Jack”. En av de bästa och roligaste kostymserier vi har.

