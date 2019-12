Humorproffs briljerar i förtjusande Ture Sventon-serie

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 05 december 2019 kl. 08:00

Uppdaterad: 17 december 2019 kl. 15:36

Foto: Linus Hallsénius/C More/TV4. ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”.

TV-RECENSION Grattis alla barn som ska få stifta bekantskap med den Ture Sventon som spelas av Robert Gustafsson.

”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet” är en höjdare.



++++

Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet

C More

Säsong 1

Av Per Simonsson och Stefan Roos, med bl a Robert Gustafsson, Johan Glans, Helena Bergström, Björn Gustafsson, Nanna Blondell, Hanna Hedlund, Melina Lindskog Pascalidou och Cornelia Riddez.

FAMILJESERIE Per Simonsson och Stefan Roos – teamet bakom julkalendrarna ”Tjuvarnas jul” och ”Selmas saga” – har tagit sig an Åke Holmbergs komiska privatdetektiv Ture Sventon, som tidigare har spelats av Jarl Kulle och Helge Skoog.

Nu är det Robert Gustafsson som gör huvudrollen, och ja, det är, precis som man anade, en helt perfekt rollbesättning.

Gustafsson är oerhört underhållande som Sventon, som dyker upp i den ena bisarra förklädnaden efter den andra, och hanterar en uppsjö av olika dialekter och brytningar som en chef.

Lägg till Johan Glans som superskurken Ville Vessla och Björn Gustafsson som en Säpoagent med nära till känslorna och absolut noll koll på läget, så har du en drömuppställning på humorfronten. Och inte blir det sämre av att Suzanne Reuter och Michael Segerström dyker upp som Vesslas föräldrar.

Den flygande mattan och semlorna är också med, så klart, precis som fröken Jansson (Helena Bergström) och Omar (Isa Aouifia).

Själva mysteriet går i stora drag ut på att de två tioåriga tjejerna Gittan (Cornelia Riddez) och Siv (Melina Lindskog Pascalidou) ska hjälpa Sventon att stoppa sin ärkefiende Ville Vessla, som har rymt från fängelset och slagit sig i slang med en mystisk kvinna (Maja Kin) som är på jakt efter enorma krafter relaterade till den mytomspunna Bermudatriangeln.

Ett äventyr som startar i lilla Lingonboda, men fortsätter vidare ut i världen, till Egypten, England, Frankrike, och ut till havs.

Det är en rätt avancerad intrig jämfört med ens barndoms Ture Sventon, men även om storyn har fått ett uppdaterat, modernare driv, vilar fortfarande en charmigt gammaldags matinékänsla över det hela.



”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet” har premiär på C More den 6 december, och kommer även att sändas i TV4, med start den 21 december.



Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Julmysig norsk romcom med Felix Sandman

LÄS OCKSÅ Jesus Kristus! Se trailern för Netflix thrillerserie ”Messiah”