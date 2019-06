Meryl Streep stilar i ”Big little lies” smarriga andra säsong

Foto: HBO. ”Big little lies”.

avKarolina Fjellborg

TV 10 juni 2019 09:07

TV-RECENSION Den andra säsongen av ”Big little lies” saknar ett mordmysterium – men har å andra sidan Meryl Streep. Vad kan gå fel?

++++

Big little lies

HBO Nordic

Säsong 2, del 1-3

Av David E Kelley, med bl a Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Meryl Streep, Alexander Skarsgård och Adam Scott.



DRAMA 2017 tog HBO:s "Big little lies" (som då kallades för en miniserie) oss med storm med sin smarta, mörka och giftigt roliga skildring av vackra människor med solkiga hemligheter i urtjusiga Monterey, Kalifornia, och en av de maffigaste skådespelarensembler vi har sett i en tv-serie.

Den här andra säsongen, som är baserad på en nyskriven förlaga av Liane Moriarty och på sätt och vis känns som en lång och extremt påkostad epilog, saknar visserligen det mordmysterium som drev den första säsongen så hårt framåt – men har å andra sidan Meryl Streep.

Så skicka skumpan, för det här är en fortsättning värd att fira.

(Spoilervarning nu, för den som inte har sett den första säsongen.)

"The Monterey five" – som de fem kvinnor som var med när hustrumisshandlaren och våldtäktsmannen Perry Wright (Alexander Skarsgård) gick ur tiden på ett våldsamt sätt nu kallas lokalt – har hållit sig till historien om att Perrys död var en olycka, men brottas på olika sätt med diverse demoner, och hotet om att sanningen ska uppdagas hänger över dem alla.

Alfamamman Renatas (Laura Dern) rasande helikopterföräldraskap når nya nivåer, samtidigt som hennes värsta mardröm – att inte längre vara rik – riskerar att besannas.

Jane (Shailene Woodley) träffar en potentiell kärlek, men har svårt att komma vidare efter sitt trauma.

Madeline (Reese Witherspoon) är allmänt uppskruvad och har det krisigt på hemmafronten.

Bonnie (Zoë Kravitz) är förlamad av skuldkänslor.

Och Celeste (Nicole Kidman) plågas av mardrömmar, har blandade känslor kring sin mans död – och måste dessutom hela tiden parera sin snokande, passivt aggressiva svärmor (Streep), som inte vill tro på att hennes son var ett monster. Och inte heller tror på kvinnornas utsaga om hans död.

Streep är, som förväntat, sagolikt bra som Mary Louise Wright, som framstår som ett rovdjur i grå tantkläder, som bidar sin tid men utan tvekan planerar ett anfall, och vars oberäkneliga, hotfulla närvaro ger de här nya avsnitten både tyngd och spänning.

"Big little lies" är sig på vissa sätt väldigt lik (regissörsbytet från Jean-Marc Vallée till Andrea Arnold märks till exempel knappt), men är på andra sätt en väldigt annorlunda serie den här gången.

Vass, smarrig och vanebildande, är den dock fortfarande.

Och Skarsgård då?

Jo då, han är faktiskt med. I viss utsträckning.



Säsong två av ”Big little lies” har premiär på HBO Nordic den 10 juni.

Se det här också: En annan kvinnlig skådisgigant som just nu briljerar i en tv-serie är Emma Thompson. Se henne i Russell T Davies "Years and years" på HBO Nordic.



Visste du att... den första säsongen av "Big little lies" belönades med åtta Emmys, fyra Golden Globes och två SAG Awards?



Just nu... är Reese Witherspoon även aktuell med "The morning show". En dramakomedi från kommande streamingtjänsten Apple TV Plus, i vilken hon spelar mot bland andra Jennifer Aniston och Steve Carell.

