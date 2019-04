Beyoncé Knowles + FÖLJ

Påskens bästa tv – nio godbitar

Foto: Parkwood Entertainment/Netflix/Amazon.

avKarolina Fjellborg

TV 17 april 2019 13:44

Tv-påsken bjuder bland annat på Beyoncé, skogens kungar, hockeyhistoria, hårdkokt deckare, en cannabisdokumentär och tanter som begår brott.

Foto: Courtesy of Parkwood Entertainment.

Homecoming: A film by Beyoncé



En två timmar och 17 minuter lång dokumentär om Beyoncé och hennes enormt hyllade uppträdande på förra årets Coachella-festival. Den har precis släppts så det är bara att slänga sig över den.

Netflix

Foto: Finlaggan Films.

En mördares leende



"In plain sight", som den här välspelade och obehagliga tredelade serien från ITV heter i original, utspelar sig i 50-talets Skottland och handlar om den narcissistiske och sadistiske seriemördaren Peter Manuel – även känd som "The beast of Birkenshaw" – och polisen William Muncie, som jobbade enträget med att kunna sätta dit honom, i en tid då termen seriemördare inte ens användes. Med Douglas Henshall ("Shetland") och Martin Compston ("Line of duty") i huvudrollerna.

SVT, 18 april

Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix/TT.

Den stora älgvandringen



SVT satsar på rogivande slow tv om älgar med ”Den stora älgvandringen”, där man just nu kan följa älgarnas vandring mot sommarbete i realtid på SVT Play i nästan tre veckors tid, fram till den 3 maj. Den som inte badar i tid kan satsa på att se de tre timslånga, sammanfattande programmen med Anders Lundin och Linda Olofsson med gäster, som sänds från Ångermanälvens strand på torsdagar, med start på skärtorsdagen.

SVT, 18 april

Foto: Netflix.

Grass is greener



Fab 5 Freddy (som vi som såg på MTV när MTV var som bäst naturligtvis minns från "Yo! MTV Raps") har regisserat den här dokumentären, som tar ett intressant och lite annorlunda grepp på ämnet cannabis. Nämligen rasism- och fördomsperspektivet. Snoop Dogg, B-Real från Cypress Hill, Public Enemys Chuck D och Bob Marleys son Damian Marley, med flera, diskuterar plantans inflytande på musik och populärkultur, och "den förödande effekt kriminaliseringen har haft på svarta och latinamerikanska samhällen".

Netflix, 20 april

Foto: Amazon.

Bosch



Lagom till påskhelgen kommer Amazons ruggigt välgjorda Michael Connelly-deckare "Bosch", med Titus Welliver i titelrollen, tillbaka med en femte säsong. Den här gången är handlingen huvudsakligen baserad på "Två sorters sanning", och en av de många handlingstrådar som jongleras med imponerande skicklighet följer Bosch på ett farligt undercoveruppdrag. Snyggt, smart, klassiskt och hårdkokt, med känsla för noir och tuffa Los Angeles-miljöer.

Amazon Prime Video, 19 april/HBO Nordic, 20 april

Foto: SVT.

Hockeyns historia



En tredelad dokumentärserie, av Jens Lind och Albert Svanberg. En "resa genom 1900-talet då ishockeyn gick från att vara en okänd sport till en nationell passion". I SVT1 sänds ett nytt avsnitt varje tisdag, med start den 23 april, men samtliga tre delar – "En sport erövrar ett land", ”Rör du pucken så dödar jag dig” och "Kampen mot stormakterna" – läggs ut på SVT Play redan på påskdagen. Mycket intressant även för icke-hockeyfantaster, som dokument över hur inte bara sporten utan även tidsanda och mentalitet har förändrats genom decennierna.

SVT, 21 april

Foto: HBO.

Game of thrones



I måndags fick vi äntligen se början på slutet, och på annandag påsk landar den sista säsongens andra avsnitt, som precis som säsongspremiären "Winterfell" har regisserats av David Nutter. Förhandstitten som HBO har släppt skvallrar bland annat om att Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) får det hett om öronen i norr, att den dåliga stämningen mellan Sansa Stark (Sophie Turner) och Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) tilltar, och att Jon Snow (Kit Harington) får reda på att det börjar bli riktigt brådis att göra sig redo för Nattkungen och hans armé. Skiten håller på att träffa fläkten, med andra ord, så påsklediga barn får roa sig på egen hand en stund. Vi vuxna har en riktigt viktig dejt med tv:n direkt efter frukost.

HBO Nordic/C More, 22 april

Foto: Pär Bäckstrand/TV4.

Enkelstöten



Nu kommer en andra säsong av kriminalkomedin "Enkelstöten", med starka duon Lotta Tejle och Sissela Kyle. Den här gången ska damerna genomföra en konstkupp mot Kalmars gubbmaffia i klubben Calmare Fellows. Nya på rollistan är bland andra Shima Niavarani, Johan Glans, Siw Malmkvist och Anders Jansson. (Från och med den 8 maj sänds avsnitten även i TV4.)

C More, 23 april

Foto: BBC/HBO.

Gentleman Jack



Verklighetsbaserad serie i åtta delar av "Happy valley"-skaparen Sally Wainwright, med en lysande Suranne Jones som den lesbiska markägaren och slipade affärskvinnan Anne Lister (1791-1840). Serien är baserad på Listers dagböcker, som hon till stor del skrev på kod.

HBO Nordic, 23 april

