Årets tv-serier är ett smörgåsbord av Oscarsstjärnor

– från Yeoh, Stone och Foster till Kidman, Binoche och Winslet

TV-KRÖNIKA Natten mot den 11 mars är det julafton för filmälskare, då Hollywoods stora samlas på Oscarsgalan.

Men de trängs också i en tv nära dig.

Gränsen mellan film och tv har varit flytande länge, och det var många år sedan man bara såg skådespeleri på Oscarsnivå i långfilmer.

Att dra ett exakt streck i sanden för när skiftet ägde rum är svårt. Men 2014 års ”True detective" var definitivt med och öppnade dammluckorna, med då tvåfaldigt (nu trefaldigt) Oscarsnominerade Woody Harrelson i den ena huvudrollen och Matthew McConaughey, som vann en Oscar för ”Dallas buyers club” medan serien rullade i HBO, i den andra.

Nu har de stora filmstjärnorna flockats till tv-serierna så länge att det snarare handlar om en norm än om undantag. Men med galornas gala i antågande, är det ändå värt att notera att tv-året 2024 har startat som ett veritabelt smörgåsbord av Oscarsstjärnor.

expand-left helskärm Emma Stone som Whitney och Nathan Fielder som Asher i "The curse". Pressbild.



Först såg vi en av förra årets vinnare, Michelle Yeoh, i actionkomedin ”The brothers Sun” (Netflix). Och Emma Stone, som redan har en Oscar och nu ligger bra till för att vinna en till för ”Poor things”, i den skruvade och smått geniala genrehybriden ”The curse” (Skyshowtime).

Sedan dök tvåfaldigt Oscarsbelönade, just nu återigen nominerade och överlag smått legendariska Jodie Foster upp, för att ta just ”True detective” (HBO Max) tillbaka till det femplus-territorium där serien startade för tio år sedan.

Strax därpå gjorde storfräsaren Nicole Kidman, som har en vinst samt fyra nomineringar i bagaget, entré i den sorgsna miniserien ”Expats” (Prime Video).

Och i den pampiga andra världskriget-skildringen ”Masters of the air” (Apple TV+) ser vi två unga manliga stjärnor som just nu stiger snabbt på Hollywoodhimlen; Austin Butler och Barry Keoghan, som visserligen inte har några Oscars (än) men som båda var nominerade på förra årets gala.

Naomi Watts i "Feud: Capote vs The Swans" 1 / 3 Foto: Hbo Max.



Sedan har vi stjärnspäckade ”Feud: Capote vs The Swans” (HBO Max), om New York-fejden mellan författaren Truman Capote och en grupp inflytelserika societetskvinnor. Med Naomi Watts (två nomineringar), Diane Lane (en nominering), Chloë Sevigny (en nominering) och tungviktaren Jessica Lange (två vinster på hittills sex nomineringar).

Och ungefär lika stjärnspäckat är det i ”The new look” (Apple TV+), om rivaliteten mellan Christian Dior och Coco Chanel i ett Paris ockuperat av nazisterna. Med bland andra Juliette Binoche (en vinst plus en nominering), John Malkovich (två nomineringar) och Glenn Close – som med sina åtta nomineringar utan en enda vinst håller ett av de mindre smickrande rekorden i Oscarssammanhang.

expand-left helskärm Kate Winslet i "The regime". Pressbild.



Nästa vecka är det premiär för den politiska satiren ”The regime” (HBO Max), med en storartat komisk insats av digniteten Kate Winslet (som har varit nominerad till sju Oscars och vunnit en) som en narcissistisk och världsfrånvänd envåldshärskare i ett fiktivt centraleuropeiskt land.

Och senare i mars ser vi komedin ”Palm Royale”, med Kristen Wiig (som inte har någon nominering som skådis men däremot som manusförfattare) flankerad av Laura Dern (en vinst plus två nomineringar) och Allison Janney (en vinst).

Och det här var alltså bara årets första månader.

expand-left helskärm ”Shōgun”.

FJELLBORGS FAVORITER



check Shōgun

James Clavells historiska roman om maktspel, intriger och en nyanländ engelsman i feodala Japan blev en klassisk miniserie 1980, och är nu tillbaka i en storslagen, modernare form för 2020-talet. Välspelat, vackert, uppslukande och mycket lyckat, på Disney+.



check The completely made-up adventures of Dick Turpin

En jönsig men charmig och rätt rolig ny historisk komedi på Apple TV+. Noel Fielding spelar huvudrollen i serien, som utspelar sig på 1700-talet och är en sorts absurd skröna om den verklige stråtrövaren Dick Turpins liv och äventyr.



check Based on a true story

Folks besatthet av true crime har varit föremål för bättre serier. Men den här thrillerkomedin på Viaplay, om ett par som startar en riskabel true crime-podd när en seriemördare börjar härja i deras grannskap, passerar ändå som godkänd underhållning.

