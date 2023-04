En sann historia om hemmafruar, otrohet och yxmord

”Love & death” är en upprepning – men Elizabeth Olsen är lysande

Publicerad: I dag 11.55 Uppdaterad: I dag 13.03

helskärm ”Love & death”.

TV-RECENSION Vi har egentligen redan sett den här historien. Om Texas-hemmafrun Candy Montgomery, som 1980 anklagades för att ha huggit ihjäl en annan hemmafru med en yxa.

Men Elizabeth Olsen gör den värd att se igen.

Love & death

HBO Max

Miniserie i sju delar

Av David E Kelley, med bl a Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey, Krysten Ritter.

TRUE CRIME-DRAMA När en proper och kyrkligt engagerad tvåbarnsmamma och hemmafru i en välordnad villaförort till Dallas 1980 anklagades för att ha huggit ihjäl en annan proper och kyrkligt engagerad tvåbarnsmamma och hemmafru. Med 41 yxhugg. Efter att ha haft en affär med hennes man.

Det är en så köttig historia för vår true crime-tokiga tid att den, inom loppet av ett år, har skildrats inte bara i en serie, utan i två.

Förra året i Nick Antoscas och Robin Veiths ”Candy” (som finns på Disney+), med Jessica Biel som Candy Montgomery, och Melanie Lynskey som offret Betty Gore.

Och nu i den produktiva veteranen David E Kelleys ”Love & death”, med Elizabeth Olsen som Candy och Lily Rabe som Betty.

Introt till tonerna av väl valda ”Don’t let me be misunderstood”, vars text snart visar sig rimma sällsynt bra med innehållet i serien, etablerar fint känslan för tiden och platsen. Och sedan träffar vi Candy, som i likhet med de flesta andra kvinnor i staden försöker vara den perfekta frun, mamman, kyrkobesökaren och grannen.

helskärm Elizabeth Olsen.

Hon har välartade barn, ett par nära väninnor och verkar vara åtminstone skapligt lyckligt gift med ingenjören Pat (Patrick Fugit), även om han är lite tråkig.

Men hon vill ha något mer av livet, och efter att under en volleybollmatch ha fått upp ögonen för en bekant i församlingen, Allan Gore (Jesse Plemons), föreslår hon att de två ska inleda ett vänsterprassel.

Det hela är en nästan komiskt välorganiserad affär, och efter att pågått ett tag tar den slut, eftersom Allan får dåligt samvete och är orolig för sin fru, som vill ha ett barn till trots att hon verkar ha tampats med depression sedan det första föddes.

Där kunde det hela ha slutat, efter en stel parmiddag. Men det gör det inte.

Betty har sina misstankar och konfronterar Candy.

helskärm Tom Pelphrey.

Vad som egentligen hände sedan är frågan i de senare avsnitten, då titelns ”kärlek” ger plats för titelns ”död”, och serien ändrar karaktär till ett rättssalsdrama där advokaten Don Crowder (Tom Pelphrey) inte direkt försöker övertyga juryn om Candys totala oskuld, men däremot om att hon bör anses vara oskyldig till mord.

Där tappar serien lite form, och bland svagheterna finns även, utöver de påtagliga likheterna med ”Candy” som ju hann före, en viss negligering av själva offret.

Den komplicerade och uppenbart plågade Betty, fint spelad av Rabe, förtjänar mer fokus än vad hon får.

Men välgjort och snyggt är det, och Olsen är briljant i huvudrollen. Och även om man som så ofta vad gäller den här genren kan anmärka på en viss snaskighet och brist på djupare insikter, lyckas ”Love & death” väldigt bra med att skildra hur kvävande den där och då rådande mentaliteten och kvinnorollen kunde vara.



”Love & death” har premiär på HBO Max den 27 april.

