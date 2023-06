Bättre, roligare och mindre ängslig

”And just like that” är i finare form i sin andra säsong

Publicerad 2023-06-21 17:15

TV-RECENSION ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that” har blivit oväntat sevärd, med tanke på hur risigt den började.

And just like that

HBO Max

Säsong 2, del 1-7

Av Darren Star, med bl a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Mario Cantone, Evan Handler, Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman.

helskärm ”And just like that”.

DRAMAKOMEDI När tre fjärdedelar av ”Sex and the city”-gänget dök upp igen strax före jul 2021 var det ingen triumfartad comeback vi såg, utan en plågsamt ängslig.

Att ”woke” var det nya svarta i New York basunerades ut med versaler, och premiären var ett enda långt mea culpa, som vältrade sig i godhetssignalering.

Men under säsongens gång blev det faktiskt bättre, och när ”And just like that” nu är tillbaka med en andra omgång, är det med självsäkrare steg.

Uppföljaren rör sig inte lika ansträngt längre, utan har börjat luta sig tillbaka och närma sig originalseriens allmänt mer bekymmersfria hållning.

helskärm ”And just like that”.

Änkan Carrie (Sarah Jessica Parker) har börjat ha sex i staden igen, och tar upp kontakten med ett signifikant gammalt ex (John Corbetts Aidan Shaw). Miranda (Cynthia Nixon), som höll på att få alkoholproblem sist, fortsätter att utforska sin nya sexuella identitet. Och Charlotte (Kristin Davis) gör som vanligt mer än plikten kräver vad gäller det mesta, inte minst när det kommer till hem, barn och skola.

Den här gången peakar hennes extremt höga engagemangsnivå när hon ger sig ut i en snöstorm, på jakt efter kondomer till sin dotter.

helskärm ”And just like that”.

Det är med jämna mellanrum roligt igen. Och även om de nya väninnor och älskarinnor som introducerades som en uppenbar kompensation för allt det ensidigt vita och heterosexuella i originalserien fortfarande till viss del känns som bihang, fungerar de nu som mer naturliga delar av ensemblen.

Speciellt Sarita Choudhurys Seema Patel, som fyller Samantha-funktionen allt bättre.

Och på tal om det: Kim Cattrall har, som ni säkert redan läst, filmat en scen för den här säsongen, så den riktiga Samantha kommer att dyka upp. Men hon syns inte till i de första sju avsnitten – så räkna inte med att se henne förrän någon gång i augusti.



Säsong två av ”And just like that” har premiär på HBO Max den 22 juni.

helskärm ”And just like that”.

