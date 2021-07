Mejla Karolina Fjellborg

Så bra var premiären av ”Tilde” i TV4

FJELLBORG: En defensiv politiker, en anspråkslös artist och en verbal veteran

helskärm Tilde de Paula Eby. Foto: Magnus Ragnvid/TV4

TV-KRÖNIKA Tilde de Paula Eby kommer att ratta ”Tilde” som det proffs hon är.

Men en talkshow är sällan bättre än sina gäster, och Mark Levengood var den som levererade i premiären.

En utomhustalkshow med ett av kanalens mesta proffs vid rodret, under en säsong då konkurrensen knappast är mördande. Dessutom i en stökig tid då vi lite till mans kanske behöver trivsel-tv mer än någonsin.

Tilde de Paula Ebys nya ”Tilde”, som direktsänds från Junibackens terrass på Djurgården i Stockholm under sex fredagar den här sommaren, känns onekligen som ett säkert kort för TV4 . Inte mycket bör kunna gå fel.

Men möjligtvis var det ändå lite vågat att bjuda in Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar som en av premiärgästerna.

Hon är visserligen högaktuell som både skurk och hjälte (beroende på vem du frågar) i dokusåpan ”Regeringskrisen”, som vi alla har följt de senaste veckorna. Så något dåligt namn är det ju absolut inte. Men politiker rent generellt har verkligen inte sin bästa, mest folkligt förtroendeingivande tid just nu.

Få av dem sitter helt självklart i mysiga tv-soffor i ett polariserat Sverige på gränsen till nervkollaps. Och så fort de Paula Eby lämnade fluffet om småbarnsliv och ungdomsintressen och började ställa så pass hårda frågor som formatet tillåter blev det tydligt att Dadgostar, som först mest bara kändes ovan vid sammanhanget och aningen stel, också var lite på defensiven.

Och medan Darin Zanyar, som satt bredvid henne, i sin tur var ett knippe charm – ett stort ödmjukt leende i luftiga kläder – fick programledaren jobba en del för sin omskrivna lön, för att få till ett avslappnat samtal med flyt.

Det vill säga tills en mer eller mindre självgående Mark Levengood kom in som en trygg, rutinerad och verbal veteran, redo att leverera.

Hans ankomst fick ungefär samma effekt på en som det där ögonblicket när man äntligen får knäppa upp knappen i midjan på ett par byxor som sitter för tajt. Allt ordnar liksom upp sig.

Fler gäster som är på hugget åt Tilde, så blir det här jättebra.

