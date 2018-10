Netflix + FÖLJ

”Chilling adventures of Sabrina” – mörk och mysrysig remake med makaber humor



1 av 2 | Foto: Diyah Pera/Netflix. Kiernan Shipka i ”Chilling adventures of Sabrina”.

TV 25 oktober 2018 10:56

TV-RECENSION Netflix uppdaterade version av ”Sabrina tonårshäxan” är den perfekta serien för halloween.

Chilling adventures of Sabrina

Del 1-8

Av Roberto Aguirre-Sacasa, med bl a Kiernan Shipka, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo och Ross Lynch.

ÖVERNATURLIGT DRAMA/SKRÄCK Minns du 90-talsserien "Sabrina tonårshäxan", med Melissa Joan Hart i huvudrollen?

Nå, glöm den.

Netflix uppdaterade version, baserad på Roberto Aguirre-Sacasas skräckserier från Archie Horror, är nämligen långt ifrån en bubblig sitcom.

Handlingen utspelar sig i det lilla gruvsamhället Greendale, "där det alltid känns som halloween". "Mad men"-stjärnan Kiernan Shipka spelar Sabrina Spellman, som är till hälften dödlig och till hälften häxa, och på sin annalkande 16-årsdag förväntas undergå ett "mörkt dop", skriva över sin själ till djävulen för att tjäna honom, och sluta på sin vanliga skola för att i stället utbilda sig vid en speciell häxakademi.

Men Sabrina motsätter sig det arrangemanget, och serien följer hennes tillvaro i skarven mellan två olika världar, där hon tacklar demoner, kannibalism, orgier och blodsoffer så väl som mer vardagliga problem.

"Chilling adventures of Sabrina" ser alldeles fantastisk ut, och är med sin mörka, mysrysiga atmosfär, sina gotiska miljöer och sitt makabra sinne för humor den ideala serien för årstiden. Shipka är perfekt som Sabrina – en modig och envis hjältinna i ett sammanhang där modern attityd gifter sig snyggt med retrovibbar – och Lucy Davis och Miranda Otto är mycket underhållande som de hysteriskt osynkade fastrarna Hilda och Zelda.

I familjen Spellmans hem (som även är ett bårhus) finns också Sabrinas pansexuella kusin Ambrose (Chance Perdomo), som är satt i husarrest av häxrådet, och så klart den svarta katten Salem (som dock inte pratar i den här versionen). Och så länge "Chilling adventures of Sabrina" fokuserar på de här figurerna, och de andra i staden som är bevandrade i de mörka konsterna och dyrkar satan, är det en synnerligen lyckad serie. Även om expositionen bitvis är onödigt omständlig och det tar lite för lång tid innan saker och ting verkligen börjar röra på sig.

Men – balansgången mellan svart komisk skräck och mer juvenil tonårssåpa är svajig, och Sabrinas liv tillsammans med sina vanliga dödliga vänner (Jaz Sinclair och Lachlan Watson) och den rätt bleka pojkvännen Harvey Kinkle (Ross Lynch) har ingen vidare stuns, och lägger sordin på den i övrigt entusiastiskt morbida stämningen.



”Chilling adventures of Sabrina” har premiär på Netflix den 26 oktober.

Se det här också: Mer mörkt tonårsdrama med rötterna i Archie Comics får du i besläktade "Riverdale", som också den är skapad av Roberto Aguirre-Sacasa. Finns på Netflix.



Visste du att... Kiernan Shipka inte bara har varit klädd i 60-talskläder i "Mad men" utan även i "Feud: Bette and Joan", där hon spelade Bette Davis dotter? Finns på HBO Nordic.



Just nu... är det premiär för ännu en serie som blandar häxkonst med tonår. Nämligen "Legacies", som visas på HBO Nordic med start den 26 oktober och är en spinoff från "The vampire diaries"-spionffen "The originals".

