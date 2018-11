Game of thrones + FÖLJ

Nya detaljerna om Game of thrones-slutet









1 av 3 | Foto: WENN.com / Wenn Ltd Scen ur ”Game of thrones”.

TV 6 november 2018 11:10

Under extremt hemlighetsmakeri spelas ”Game of thrones” sista säsong in.

Nu avslöjas detaljer om den kommande slutstriden mellan levande och döda.

– Det är brutalt. Det får ”Battle of the bastards” att likna ett nöjesfält, säger Peter Dinklage, som spelar Tyrion Lannister, till EW.

Tidningen Entertainment Weekly, EW, har gjort ett exklusivt besök vid inspelningen av ”Game of thrones” lika efterlängtade som hemliga finalsäsong. Få detaljer har hittills läckt, men nu avslöjar tidningen en rad godbitar om HBO:s dundersuccé.

EW:s reporter fick bevittna delar av det allra sista avsnittet på en scen han ”aldrig förut sett i serien” och säger sig vara ”förbluffad, det är karaktärer som är med i finalen som jag inte förväntade mig att se”.

Och så avslöjar reportern nya uppgifter om den kommande slutstriden mellan levande och döda.

Sjätte säsongens stora slag i ”Battle of the bastards” har hyllats som ett mästerverk och en milstolpe för tv-serier. Det tog 25 dagar att spela in de Emmybelönade krigsscenerna.

Med det i åtanke är det inte förvånande att det i april i år skapades uppståndelse när en ”Game of thrones”-medarbetare läckte uppgiften att det hade tagit ofantliga 55 nätter att spela in slaget i seriens kommande finalsäsong.

Tidningen Entertainment Weeklys omslag.

”Är brutalt”

Nu avslöjar EW att den siffran var en rejäl underdrift. De 55 nätterna täckte endast scenerna som utspelar sig utomhus. När de var färdiga flyttades inspelningarna inomhus och fortsatte i flera veckor till.

– Det är brutalt. Det får ”Battle of the bastards” att likna ett nöjesfält, säger Peter Dinklage, som spelar Tyrion Lannister, om slaget till EW.

Den här konfrontationen mellan de levande och de dödas armé förväntas bli den längsta oavbrutna actionsekvens som någonsin spelats in för tv eller film.

– Vi har byggt upp till det här sedan första början, säger seriens upphovsman David Benioff.

Enligt EW utspelar sig slagets utomhusscener vid Starkhuset Winterfell. Slaget är så stort att det har krävt att Winterfell-kulisserna har fått byggas ut rejält.

Manuset fick Harington att gråta

Säsongen inleds också vid Winterfell där flera karaktärer återförenas eller möts för första gången när Daenerys och hennes armé anländer. Sansa Stark är inte alls är nöjd över att Jon Snow har gått ner på knä inför denna nya flickvän.

– Det fokuserar på alla dessa väldigt olika karaktärer går ihop för att möta en gemensam fiende, tar itu med sitt förflutna och definierar vem de vill vara inför en säker död, säger producenten Bryan Cogman till EW.

– Det är en otroligt känslosam, oförglömlig, bitterljuv finalsäsong och jag tycker att den hedrar vad George RR Martin avsåg att göra – att vända upp och ner på en sån här berättelse.

I oktober i fjol fick skådespelarna för första gången läsa manuset för seriens sex sista avsnitt.

– Ärligt talat var effekten det hade på mig djupgående. Det låter sjukt pretentiöst, men jag är skådespelare så jag får använda ett pretentiöst adjektiv per säsong, säger Emilia Clarke, som spelar Daenerys Targaryen, till EW.

Kit Harington, som spelar Jon Snow, avslöjar att han grät under manusläsningen – två gånger. Den ena omgången tårar avslöjar han inte vad som utlöste, men den andra berättar han om för EW:

– Det var precis i slutet. Varje säsong så läser du i slutet av det sista manuset ”slut på säsong ett” eller ”slut på säsong två”. Nu stod det ”slut på 'Game of thrones'”.

”Game of thrones”-skådisarna i verkligheten 00:45

LÄS OCKSÅ Naomi Watts får roll i ”Game of Thrones”-prequel

LÄS OCKSÅ Game of Thrones-stjärnan har gift sig

LÄS OCKSÅ Alla skådespelare i "Game of thrones" återförenas