Jon-Henrik Fjällgren & Katja Luján Engelholm

Dans 1: Fusion

Musik: Veronica Maggio

Jive - Jag Kommer

Salsa - Hela Huset

Paso Doble - Vi Mot Världen

Slowfox – Måndagsbarn

Dans 2: Fri tolkning

Musik: Avicii – Addicted To You

Gunde Svan & Jeanette Carlsson

Dans 1: Fusion

Musik: ABBA

Cha Cha - Super Trouper

Jive - Mamma Mia

Vals - I Have A Dream

Paso Doble - The Winner Takes It All

Dans 2: Fri tolkning

Musik: Tomas Ledin – En Del Av Mitt Hjärta

Daniel Norberg & Maria Zimmerman

Dans 1: Fusion

Musik: Justin Timberlake

Samba - Say Something

Jive - Mirrors

Paso Doble - My Love

American Smooth - Can't Stop the Feeling

Dans 2: Fri tolkning

Musik: Lill Lindfors – En Sån Karl