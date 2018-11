Bröderna Coen + FÖLJ

Sex nyanser av galghumor i bröderna Coens ”The ballad of Buster Scruggs”

Foto: Netflix. Tim Blake Nelson som Buster Scruggs i ”The ballad of Buster Scruggs”.

TV 16 november 2018 09:30

RECENSION Bröderna Coen ger Netflix-publiken sex fatala kapitel om vilda västern i antologifilmen ”The Ballad of Buster Scruggs”.

The ballad of Buster Scruggs

Netflix

Av Joel Coen och Ethan Coen, med bl a Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Zoe Kazan och Tyne Daly.

VÄSTERN Att bröderna Joel och Ethan Coen kan göra västern i olika tappningar vet vi sedan "True grit" och "No country for old men". Och i "The ballad of Buster Scruggs" – som från början var tänkt att bli en antologiserie i sex delar men sedan trimmades ner till en långfilm med fristående historier om vilda västern – bedyrar de sin kärlek till genren ytterligare.

Filmen börjar med kapitlet "The Ballad of Buster Scruggs", om en sjungande revolverman (Tim Blake Nelson). Sedan följer "Near Algodones", med James Franco som en cowboy som får ångra att han rånade en bank. "Meal ticket" handlar om en kringresande impressario (Liam Neeson) med en lemlös man (Harry Melling) som enda akt. I "All gold canyon" spelar Tom Waits en guldletare som får ovälkommet besök. Filmens första kvinna dyker upp i "The gal who got rattled", där Zoe Kazan briljerar i en olycksalig kärlekshistoria från prärien. Och i "The mortal remains" tar en brokig skara figurer en sista vagntur.

Tonen varierar, men gemensamt för samtliga kapitel är det överhängande hotet om ond, bråd död och den makabra glimten i ögat.

En tjusigt filmad, galghumoristisk och lekfullt cynisk sagobok för vuxna.



”The ballad of Buster Scruggs” har premiär på Netflix den 16 november.

