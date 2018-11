90-talsdoftande thriller om mammaledigheten från helvetet

Foto: Sony Pictures Television Inc. ”Onda aningar”.

TV 22 november 2018 23:47

TV-RECENSION BBC-serien ”Onda aningar”, som snart visas i SVT, är något så ovanligt som en psykologisk föräldraledighetsthriller.

Onda aningar

SVT

Miniserie i tre delar

Av Joe Ahearne, med bl a Morven Christie, Vicky McClure, Richard Rankin, Dougray Scott och Neve McIntosh.

PSYKOLOGISK THRILLER "Onda aningar" – eller "The replacement", som den här tredelade BBC-seriens originaltitel lyder – är en sorts psykologisk föräldraledighetsthriller. Om hur en kvinna som är bra på och älskar sitt jobb, men nu måste ta en paus eftersom hon väntar sitt första barn, inte bara drabbas av folks förutfattade meningar om hur hon borde känna, hur moderskapet kommer att förändra henne, vad hon får äta och hur lugnt hon måste ta det, utan även måste oroa sig för att förlora sitt jobb, sina vänner och kollegor, sin karl och mer eller mindre hela sitt liv på kuppen.

Morven Christie spelar Ellen Rooney. En framgångsrik arkitekt som får reda på att hon är gravid mitt i ett stort projekt.

Företaget måste trolla fram en tillfällig ersättare på momangen, och valet faller på Paula Reece (Vicky McClure). Ett bransch-underbarn som känner sig redo för att återvända till arbetsmarknaden efter att ha tillbringat tio år som hemmamamma.

Men Ellen känner direkt att något är galet med Paula. Hon är bror duktig i kubik, försöker hela tiden manövrera ut Ellen, är alltid redo att avfyra ovälkomna, mammalivsrelaterade råd, och har ingen som helst känsla för personliga sfärer.

Och plötsligt faller en kvinna mot sin död, genom ett arkitektritat takfönster.

Är Paula en mordisk psykopat?

Eller är det bara Ellen, som har en historia av psykiska problem, som är paranoid och hormonell?

"Onda aningar" är till hälften underhållande tidigt 90-talstrash à la "Handen som gungar vaggan" och "Ensam ung kvinna söker" och till hälften en förvisso tillspetsad men ändå relaterbar studie i vad som faktiskt är rimliga orosmoln på en gravid kvinnas himmel.

Vad kommer jag ha att komma tillbaka till? Kommer någon vassare att sno mitt jobb? Och varför tjatar alla om att jag har ett nytt, viktigare ”arbete” att sköta nu?

I sin tredje och sista timme spårar "Onda aningar" ur totalt, för att till slut landa med huvudet före i ett barockt såpadike. Men innan den gör det, gör den välspelad och ambivalent spänning av ett ämne som med tanke på hur många det faktiskt berör, är underligt outforskat som dramatiskt element.



”Onda aningar” har premiär i SVT den 25 november.

Se det här också: En ännu bättre och mer spännande brittisk miniserie om föräldraskapets första, överväldigade stadium är mysteriet "The cry", som finns att se på C More.



Visste du att... Vicky McClure fick sitt genombrott som Lorraine "Lol" Jenkins i Shane Meadows "This is England" – en roll hon sedan har återvänt till i serierna "This is England '86", "This is England '88" och "This is England '90"?



Just nu... spelar McClure in den efterlängtade femte säsongen av Jed Mercurios hyllade snutdrama "Line of duty", som får premiär nästa år.

