Läcker hämndthriller med urstarka skådisar

”The beast must die” är välgjort sommarraffel

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm ”The beast must die”. Visa mer Foto: C More/TV4.

TV-RECENSION En lysande uppställning skådespelare, kustmiljöer vackra som tavlor, och klassiska ingredienser som misstankar, hat, sorg, pengar, hemligheter och hämndbegär gör thrillern ”The beast must die” till en stark och läcker sommarcocktail.



The beast must die

C More

Del 1-4

Av Gaby Chiappe, med bl a Cush Jumbo, Jared Harris, Billy Howle, Geraldine James, Mia Tomlinson, Maeve Dermody, Barney Sayburn.

THRILLER Hämndthriller, mordmysterium och familjedramatik i kapitalstarka, känslomässigt kyliga miljöer rörs ihop till en delikat blandning i den här brittiska serien i sex delar, som utspelar sig på Isle of Wight.

Till grund ligger boken med samma namn som Cecil Day-Lewis (pappa till Daniel Day-Lewis) gav ut 1938 under pseudonymen Nicholas Blake. En berättelse som har filmatiserats förut, bland annat av Claude Chabrol, men som nu har moderniserats med en kvinnlig hämnare, i stället för en manlig.

Frances Cairnes, som spelas av en suverän Cush Jumbo, gör klart från början att hon tänker döda en man; den som körde ihjäl hennes lille son, och sedan smet från platsen. Men vem var det?

När hon, besviken på polisens handfallenhet, börjar göra sina egna efterforskningar leder spåren henne till den stenrike affärsmannen George Rattery (Jared Harris), och genom att påstå att hon gör research till en bok lyckas hon nästa sig in i hans liv och hem.

Ett hem där det förutom en rätt vidrig patriark som gillar att köra för snabbt med dyra bilar finns en ung, livlös fru (Maeve Dermody), en trasig, modellande svägerska med samvetskval (Mia Tomlinson), en stackars negligerad son (Barney Sayburn) som mer eller mindre mobbas av sin egen pappa, samt en plastikoperationsberoende, orimligt snobbig syster (Geraldine James) som förgiftar tillvaron för alla hon kan.

Med i bilden finns även den nya polisen på ön (Billy Howle), som är ett nervvrak efter en kollegas död, och genast anar ugglor i mossen när han nu börjar titta på fallet. Han har det smått fantastiska namnet Nigel Strangeways, och lär stå i centrum för den uppföljande historia – ”A sword in my bones” – som redan är under utveckling.

”The beast must die” är knappast sommarens mest originella eller trovärdiga serie. Men den har en dunderuppställning skådespelare, miljöer att dö för, och väl tilltagna mått av klassiskt kriminalbränsle som misstankar, hat, sorg, pengar, hemligheter och hämndbegär. Plus en perfekt kuslig musikslinga av Matthew Herbert.

Man blir oerhört nyfiken på hur det hela ska sluta.

Kommer Frances verkligen att döda George?

Är det ens en rätt man hon har siktet inställt på?

Och är det förresten ens en man som är den skyldiga?





”The beast must die” har premiär på C More den 10 juni, och kan från och med den 28 juni även ses på TV4 Play.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Publisert: Publicerad: 10 juni 2021 kl. 10.46