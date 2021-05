Mr Big återvänder till nya ”Sex and the city”

Chris Noth klar för ”And just like that”

Mr Big gör comeback i nya ”Sex and the city”.

Under onsdagen kom nyheten att Chris Noth skrivit kontrakt för HBO-serien.

– Hur skulle vi någonsin kunna göra ett nytt kapitel av ”Sex and the city”-sagan utan allas vår Mr Big? säger den exekutiva producenten Michael Patrick King.

helskärm Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall, Kristin Davis och Cynthia Nixon. Visa mer Foto: KEVORK DJANSEZIAN / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

I början av året avslöjade HBO och de gör en uppföljare på ”Sex and the city” , med namnet ”And just like that...”. Nu står det klart att Chris Noth, 66, kanske ännu mer känd som Mr Big, återvänder som Carries kärlek i serien, rapporterar Hollywood reporter.

Det är dock ännu oklart hur mycket han kommer att medverka i programmets tio avsnitt. Noth har tidigare nominerats till en Golden globe för sin skådespelarinsats i New York-serien och har de senaste åren synts i ”The good wife” och ”Doctor Who”, och såklart filmatiseringarna av ”Sex and the city”.

”Jag är glad för att få jobba med Chris igen i ”And just like that”. Hur skulle vi någonsin kunna göra ett nytt kapitel av ”Sex and the city”-sagan utan allas vår Mr Big?” säger Michael Patrick King, exekutiv producent, i ett uttalande.

helskärm ”Sex and the city” där fyra huvudpersoner nu har blivit... Visa mer Foto: Craig Blankenhorn / AP WARNER BROS.

helskärm ...tre. Visa mer Foto: Matt Sayles / AP

Görs utan Samantha

I den nya serien medverkar Sarah Jessica Parker, 56, Cynthia Nixon, 55, och Kristin Davis, 56, alltså samtliga i gänget utom Kim Cattrall, 64, och hennes Samantha. Cattralls frånvaro förklarades av produktionsbolaget med att ”vänskaper tar slut och nya formas”.

”Jag tror att allt är väldigt vägledande för de faktiska stadierna i livet. De försöker förmedla en ärlig berättelse om hur det är att vara en 50-årig kvinna i New York. Det hela ska kännas naturligt. De vännerna du har när du är 30, kanske du inte har när du är 50”, sa HBO:s innehållsproducent Casey Bloys om att Samantha inte kommer att vara med.

Kim Cattrall har dock vid flera tillfällen meddelat offentligt att hon inte kommer att vara en del av ”Sex and the city” efter att hon påstått sig ha blivit mobbad av kollegorna, något som Sarah Jessica Parker dementerat.

När den nya serien får premiär har inte meddelats.

